Juve, c'è Icardi. Plusvalenze, Agnelli al Tar

Se in un celebre spot televisivo degli anni Novanta una telefonata allungava la vita, nel calciomercato spesso apre invece sentieri impensabili e inesplorati. Occhio quindi al possibile quanto clamoroso ritorno di Mauro Icardi in Italia. Il goleador argentino è sotto contratto con il PSG fino al 2024 e ha uno stipendio da 7 milioni netti più 2 di bonus, ma non rientra nei piani dei transalpini che in settimana chiuderanno con Luis Enrique come nuovo allenatore. Pronto un biennale da 8 milioni più premi a stagione per l'ex commissario tecnico della Nazionale spagnola. Ma torniamo a Maurito: il suo futuro sarà lontano dal Paris (vuole incassare 15-20 milioni dalla sua cessione) e l'idea di un deja-vù in Serie A lo stuzzica. Ecco perché la telefonata che c'è stata negli ultimi giorni non va sottovalutata. Una prima chiacchierata in cui la Juve non ha chiuso la porta all'ex capitano dell'Inter, ma ha procrastinato la questione alle prossime settimane. Tradotto: se parte una punta (Vlahovic non é incredible nei piani di Max Allegri), nel casting bianconero c'è anche Icardi. Intanto il Galatasaray non molla la presa e tiene vivi quotidianamente i contatti con Wanda Nara per riportare il bomber classe 1993 sul Bosforo. Insomma, gli ingredienti per un'altra estate da protagonista delle telenovele di mercato ci sono tutti per Icardi.

Nel frattempo la Juve riscatterà Arek Milik dal Marsiglia per 7 milioni (contratto fino al 2026 da 3,5 milioni a stagione per il polacco) e vedrà l'Empoli per il terzino sinistro Fabiano Parisi. Con i toscani c'è in ballo anche la questione Filippo Ranocchia, rientrato dal prestito dal Monza e corteggiato dal club della famiglia Corsi.

Intanto Andrea Agnelli ha presentato ricorso al Tar contro la decisione del Collegio di garanzia dello Sport, che lo aveva squalificato per due anni per la vicenda delle plusvalenze. L'ex presidente dopo non aver patteggiato, a differenza del club, per i due filoni riguardanti gli stipendi e i rapporti con gli altri club continua la sua battaglia solitaria.

Sempre molto attiva la Roma: fatta per i rinnovi di Cristante (2027) e El Shaarawy (2025), mentre i giovani Volpato e Missori sono diretti al Sassuolo. Denari freschi per sistemare il bilancio che si sommano ai 7,5 milioni incassati dall'Ajax per Tahirovic. Il Cagliari ci prova per Seba Esposito (Inter). Capitolo allenatori: Di Francesco riparte dal Frosinone, mentre la Sampdoria prende Grosso.