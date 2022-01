Juve, c'è Zakaria. Inter, Scamacca "libero"

Juventus pigliatutto sul mercato. Bianconeri letteralmente scatenati nelle ultime ore di trattative: dopo il colpo Vlahovic fatta anche per Denis Zakaria (oggi le visite mediche), che sbarca a Torino dal Gladbach per 7 milioni (bonus inclusi). Contratto fino al 2026 per il nazionale svizzero che sostituirà Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano, infatti, è stato ceduto a titolo definitivo al Tottenham per 28 milioni così suddivisi: 19 per il cartellino più 6 di bonus abbordabili e altri 3 di bonus più complicati da raggiungere. Ma la Juve non si ferma qui: trattativa ad oltranza col Cagliari per Nahitan Nandez, che ha l'accordo con la Vecchia Signora (stipendio da 2,5 milioni) ma non c'è ancora l'intesa tra i club. Giulini, infatti, chiede l'obbligo di riscatto, mentre la Juve al momento è ferma sul diritto di riscatto. Tra l'altro il Cagliari - in caso di cessione a titolo definitivo - deve corrispondere il 20% della vendita al Boca Juniors e vorrebbe che fossero i bianconeri a farsene carico, dando in cambio il cartellino del giovane Ladinetti (per la Juve Under 23). Contestualmente i sardi potrebbero ottenere 2 giovani in prestito: Kaio Jorge e Ranocchia. Non faranno i bagagli, per motivi diversi, Arthur e Morata (bloccati dal club) più Ramsey (ha rifiutato 4 club inglesi e rimarrà come esubero). La stessa Juve si è inserita forte su Gatti del Frosinone: pareggiata l'offerta del Torino e ora sembra diretto verso la Continassa in estate. Attivissimo anche il Sassuolo che ha messo le mani sui giovani goleador del futuro: presi Lorenzo Lucca (dal Pisa per 10 milioni) e Luca Moro (dal Padova per 3,5 milioni più bonus). Il primo arriverà subito alla corte di Dionisi, liberando Defrel verso la Sampdoria. Per Lucca saranno mesi di apprendistato con la Serie A per poi prendere l'eredità di Gianluca Scamacca, promesso sposo dell'Inter. Marotta, infatti, è in pole per il centravanti della Nazionale (affare da 40 milioni). Oggi si completerà la risoluzione del contratto di Kolarov (possibile addio al calcio giocato), mentre il Milan potrebbe prendere un giovane centrocampista (piace il classe 2004 Tommaso Berti del Cesena). Tra l'altro rimarrà in giacenza Castillejo, che ha rifiutato il Valencia. E a proposito di Spagna, rimbalza una notizia curiosa: è scaduto il patentino di allenatore ad Ancelotti, per continuare ad allenare dovrà seguire dei corsi obbligatori. La bacheca piena di trofei, non conta...