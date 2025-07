Juve-Conceiçao ancora insieme: affare da 27 milioni

Avanti insieme. Intesa di massima trovata ieri sera tra la Juventus e Francisco Conceiçao. Affare da 27 milioni pagabili in tre rate da 9 milioni l'unica. Una mossa questa che non chiude comunque la porta dinanzi al corteggiamento della Vecchia Signora per Jadon Sancho, che può comunque approdare in bianconero nel caso in cui Nico Gonzalez dovesse accettare di volare in Arabia Saudita. Lavori in corso per il dg Comolli e il dt Modesto (ufficializzato ieri). In attacco invece i bianconeri stanno cercando di capire se il Paris Saint Germain aprirà la porta alla permanenza di Kolo Muani a Torino in prestito con diritto di riscatto. In uscita Arthur, Douglas Luiz e Djalò che non rientrano nei piani della società bianconera.

Oggi potrebbero finalmente arrivare le garanzie bancarie definitive da parte del Galatasaray per sbloccare e chiudere la cessione di Osimhen alla formazione di Istanbul per 75 milioni (45-50 pagati subiti e 25-30 tra dodici mesi). Intanto il Napoli ieri ha completato l'acquisto di Noa Lang che ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto fino al 2030. Previsto per oggi lo stesso iter per Beukema, mentre domani potrebbe essere il Lucca Day. Affare in chiusura per 35 milioni in prestito con obbligo di riscatto, per la punta pronto un contratto quinquennale da 2 milioni più bonus. Per completare la mediana, invece, non si esclude la conferma in rosa del giovane Vergara (utile anche in chiave liste essendo un prodotto del vivaio) come sesto centrocampista. Andrà via Folorunsho, vicino al Cagliari.

A proposito di uscite: il Napoli può cedere il Cholito Simeone al Pisa. Capitolo portieri: l'Atalanta ingaggia Sportiello (firmerà un contratto triennale con opzione per il quarto anno) dal Milan, che lo sostituirà con Terracciano dalla Fiorentina (intesa fino al 2027).

Il Diavolo resta sempre a caccia di terzino: per la fascia destra resta caldo il nome di Douè (Strasburgo) con Pubill (Almeria) piano B, mentre sulla corsia opposta prende quota il nome di Fran Garcia del Real Madrid. Da un talento del club spagnolo all'altro: il centrale Ramon è a un passo dal Como a titolo definitivo, ma il Real come per Nico Paz manterrà l'opzione di recompra sul cartellino del promettente difensore classe 2005.