Juve-Dybala, quasi rinnovo. Roma, Abraham più vicino

Il grigio come colore di mezzo tra il bianco e il nero inizia ad andare di traverso ai dirigenti della Juventus, che chiudono l'ennesimo summit di mercato con un altro nulla di fatto. Niente accordo tra il club bianconero e l'agente di Paulo Dybala (Jorge Antun) per il rinnovo fino al 2025.

L'incontro di ieri (il terzo in 8 giorni) non è servito a trovare la quadra sulle cifre del nuovo ingaggio. Il Diez vorrebbe percepire almeno 10 milioni netti a stagione, mentre la Juve ha messo sul tavolo uno stipendio da 8,5 annui più bonus. Nei prossimi giorni le parti si rivedranno per cercare di colmare la distanza e arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

La stessa che il management juventino conta di raggiungere a inizio settimana col Sassuolo per sbloccare l'acquisto di Manuel Locatelli. Il centrocampista ha detto sì da tempo alla Vecchia Signora per un quinquennale da 3 milioni a stagione, mentre l'operazione si concluderà in prestito con obbligo di riscatto per complessivi 35 milioni. Da limare solo le condizioni destinate a far scattare il riscatto.

Dopo Dzeko all'Inter (sistemate le ultime pendenze economiche tra il bosniaco e i giallorossi) anche Alessandro Florenzi è pronto a lasciare la Roma per sbarcare a Milano: il Milan domani conta di completare l'acquisto dell'esterno in prestito con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Oggi la stessa Roma spera di incassare il sì di Abraham: i capitolini hanno offerto alla punta un quinquennale da 5 milioni netti più 1 di bonus a stagione, mentre col Chelsea c'è già l'accordo per il prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto (35 milioni più 5 di bonus).