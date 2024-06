Juve e Milan vedono orange sognando Koop e Zirkzee

Ascolta ora 00:00 00:00

Vanno sempre più di moda gli olandesi sul mercato. Juventus e Milan hanno, infatti, messo nel mirino due stelle orange per provare a detronizzare l'Inter e dare così l'assalto allo Scudetto. Sono Teun Koopmeieners e Joshua Zirkzee gli oggetti del desiderio rispettivamente dei bianconeri e rossoneri.

La Vecchia Signora ha lanciato l'assalto al numero 7 atalantino. Positivi i contatti con l'agente Bart Baving col quale c'è già l'accordo per un quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione. Un bel passo avanti, economicamente parlando, per Koop che a Bergamo ne guadagna 2,8. Lavori in corso ora per cercare una quadra pure con la dirigenza nerazzurra. La famiglia Percassi, infatti, chiede 60 milioni e non vorrebbe inserire contropartite nell'affare; mentre la Juve è ferma a 45. La distanza può essere colmata da Giuntoli solo in due modi: o attraverso l'inserimento di una contropartita (alla Dea piacciono Hujsen e Iling Jr, ma c'è ancora distanza sulla valutazione) o facendo cassa con la cessione di qualche giovane talento.

Da un olandese all'altro: il Milan si avvicina a Zirkzee. È il gioiello del Bologna il prescelto di Furlani, Moncada e Ibrahimovic per raccogliere l'eredità di Giroud e indossare la numero 9 rossonera. Il Diavolo, infatti, è pronto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni alla società emiliana. Pronto un quinquennale da 5 milioni a stagione per la punta. Cosa manca per chiudere? L'intesa col suo agente Kia Joorabchian sulle commissioni. Previsti nuovi contatti settimana prossima per provare a chiudere. Intanto il Milan come attaccante per completare la rosa segue Armando Broja del Chelsea. In stand-by, invece, i dialoghi per il rinnovo di Theo Hernandez: il campione francese aspetta ancora una proposta di rinnovo con aumento dell'ingaggio. La sua priorità resta quella di proseguire in rossonero, tuttavia non aspetterà in eterno. Anche perché qualche big straniera ha già iniziato a chiedere informazioni (Real Madrid e Manchester City).

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter è in chiusura per il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2027 con ritocco dell'ingaggio a 6,5 milioni annui. A proposito di allenatori: la Lazio si affiderà a Marco Baroni per rimpiazzare il dimissionario Igor Tudor (oggi la conferenza stampa d'addio). Nelle prossime ore l'ex tecnico del Verona firmerà un biennale con la società del presidente Lotito. Toccherà invece a un Campione del Mondo 2006 guidare il Monza: Adriano Galliani, infatti, ha scelto Alessandro Nesta (annuale con opzione) per il dopo Palladino.

Restando in tema di eroi di Germania 2006: tira aria di separazione tra l'Udinese e Fabio Cannavaro, nonostante la salvezza conquistata in extremis. Infine rinnovo fino al 2025 per Davide Nicola con l'Empoli, il Torino aspetta Paolo Vanoli (Venezia); mentre il Verona ha scelto Paolo Zanetti: pronto un biennale.