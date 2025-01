Juve e Toro vedono rosso

Ascolta ora 00:00 00:00

Torino - Segnano i due numeri 10, nel derby della Mole: prima Yildiz e poi Vlasic, entrambi nel primo tempo. Toro-Juve finisce 1-1 e a essere più soddisfatti sono i granata, finalmente all'altezza del tremendismo dei bei tempi. Per la Signora, sesto pareggio nelle ultime sette partite e dodicesimo in 19 giornate di campionato: Thiago Motta, se la sua creatura non cambierà marcia, passerà alla storia come Mister X e poi chissà.

L'allenatore bianconero chiede a Douglas Luiz - biondo per l'occasione - di prendere il posto dello squalificato Locatelli e conferma Yildiz largo a destra come già accaduto a Riad. Il Toro difende a quattro, comincia con atteggiamento aggressivo e prova a fare capire ai cugini che la musica rispetto alle ultime occasioni potrebbe essere diversa. La realtà appare però un'altra, perché dopo nemmeno dieci minuti il baby turco già a segno nel match di andata - si inventa una giocata nello stretto, salta due uomini e calcia di sinistro con precisione: Milinkovic-Savic non è prontissimo e la palla trova così il fondo della rete mettendo nei guai i padroni di casa. I quali non sembrano nemmeno male, in fase di costruzione e di idee: il problema arriva però quando servirebbe un po' di qualità negli ultimi venti metri, dove le solite carenze impediscono alla squadra di Vanoli di rendersi pericolosa. Buon per la Juve, ovviamente: Douglas Luiz mostra qualche passo avanti rispetto alle altre (poche) occasioni in cui era stato impiegato, Nico Gonzalez si arrangia da centravanti e solo il fuorigioco gli nega la gioia della rete. I bianconeri danno l'impressione di controllare il match abbassandosi però un po' troppo e accontentandosi di agire in contropiede, dove comunque un colpo di testa di Gatti fa venire i brividi al popolo granata al pari della necessità di un doppio intervento in recupero di Ricci e Vojvoda. Ne viene allora fuori in effetti un derby più vivo di tanti altri: Ricci ci prova dal limite ma la palla finisce alta, poi è però Vlasic a trovare il pareggio appena prima dell'intervallo. Karamoh sfonda a sinistra, la fase difensiva della Juve è un po' passiva e il croato trova il pertugio giusto con una sberla di sinistro che lascia fermo Di Gregorio.

Il Toro comincia la ripresa ai mille all'ora, la girata di Maripan è centrale appena prima che Vanoli e Thiago Motta vengano espulsi per essere venuti a contatto in un accenno di rissa dopo un intervento al limite dell'area di Savona: il ritmo della gara non cala e finalmente la Juve prova a

mettere sotto assedio i granata. Milinkovic-Savic si riscatta su Koopmeiners, Nico Gonzalez, Weah e Cambiaso: nessun miracolo, ma la sua porta rimane inviolata. Gira e rigira, senza Vlahovic, la Signora non riesce a vincere.