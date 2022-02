Juve, l'ex "Scansuolo" ci prova anche in coppa

Juventus e Sassuolo non si sono mai affrontate in Coppa Italia: lo faranno stasera allo Stadium (ore 21) in occasione della partita secca che vale l'accesso alle semifinali della manifestazione. Trofeo di cui i bianconeri sono detentori e che il loro allenatore Allegri ha già vinto quattro volte: arrivasse fino in fondo anche quest'anno, diventerebbe il solo ad avere raggiunto quota cinque staccando così Mancini ed Eriksson. Magari non sarà quello il motore principale che oggi spingerà Bonucci e compagni, ma certo è il segnale che il comandante della Signora non ha mai snobbato alcunchè. Né lo farà in questa occasione, vista la difficoltà anche solo a immaginarsi davvero in lizza per lo scudetto nonostante la recente rimonta in campionato: «Il nostro obiettivo resta il quarto posto e la nostra avversaria principale l'Atalanta. A me non piace tanto sognare: le prime tre sono avanti».

Piedi per terra, allora. Se poi la situazione migliorerà sensibilmente strada facendo, l'importante sarà farsi trovare pronti. Cosa che dovrà avvenire anche stasera, contro una squadra che lo scorso 27 ottobre aveva sbancato l'impianto bianconero grazie a un gol di Maxime Lopez in pieno recupero. Arrivano da una sconfitta per 4-0 e saranno arrabbiati, mette le mani avanti Allegri. Partiamo quasi battuti ammette Dionisi, tecnico neroverde ma ci aggrappiamo a quel quasi'». Invece la Juve si aggrappa a Vlahovic, confermato titolare, mentre l'asl toscana lo ha segnalato all'autorità giudiziaria per sospetta violazione dell'isolamento nei giorni del trasferimento a Torino.