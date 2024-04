Juve, l'ombra di Thiago Motta resta (per ora) a distanza

L'Europa che conta si avvicina per il Bologna, anche se è un percorso a ostacoli. I rossoblù infatti accolgono il pareggio 1-1 contro l'Udinese in modo agrodolce, perché gli avversari oltre ad essere arrivati al Dall'Ara con l'acqua alla gola si sono trovati in superiorità numerica per mezz'ora (espulso Beukema). Motta manca, sì, l'aggancio alla Juventus al terzo posto, ma sorride perché comunque la sesta piazza rimane a distanza di sicurezza. Del resto, paradosso dei paradossi, l'Udinese in questo campionato ha battuto solo delle big, tutte della zona-Champions o quasi: Milan, Juventus, Lazio e appunto Bologna (3-0 all'andata nella peggior versione stagionale dei rossoblù). Primo punto per i friulani con la gestione-Cannavaro, un pareggio che dà morale anche se la montagna da scalare in fondo alla classifica è ancora ostica.

È un'Udinese che se la gioca alla pari dopo la beffa infrasettimanale nel recupero contro la Roma, trova di nuovo la classe di Samardzic e va in vantaggio nel recupero del primo tempo con Payero, curiosamente a bersaglio come all'andata lui che sarebbe un mediano non molto avvezzo al gol. Al Bologna contratto, con uno Zirkzee sottotono, serve il brio di Orsolini che entra nella ripresa, ma dopo 20' di secondo tempo viene espulso Beukema (due gialli in un amen). È Saelemaekers comunque a trovare il pareggio nel momento di maggior difficoltà con una parabola imprendibile su calcio di punizione: secondo gol consecutivo e quarto in campionato per l'ex milanista, ormai insostituibile per Thiago Motta. In tutto questo l'Udinese all'ultimo secondo trova un palo con il neo-entrato Davis e si mangia le mani con la salvezza distante ora due punti.

Gran sospiro di sollievo quindi per il Bologna che continua la sua striscia di risultati utili consecutivi arrivando a 6.