Juve, la maglia va sulla "luna" (per ora) senza sponsor

Senza sponsor per la prima volta dal 1981. La Juventus ha presentato ieri le maglie per la prossima stagione e la sorpresa (annunciata) è appunto l'assenza di un marchio sulle stesse: scaduto infatti l'accordo con Jeep superiore ai 40 milioni l'anno -, non si è infatti ancora trovato un marchio che possa legarsi alla società a un prezzo ritenuto congruo. Arriverà, ma con calma e senza fretta. Di sicuro però risulta strano, dopo oltre trent'anni, vedere una maglietta della Signora immacolata: il primo marchio a cercare (trovandola, ovviamente) visibilità era stato quello dell'Ariston, subito vincente grazie alla conquista dello scudetto. Da allora la maglia bianconera (con l'eccezione di una partita del 2017, in occasione della celebrazione dei 120 anni di storia) era stata sempre brandizzata: Upim, Danone, Sony, D+, Tele+, CanalSatellite, Sportal, Fastweb, Tu Mobile, Tamoil, Sky Sport, New Holland, Iveco, Balocco e Bet Clic prima del lungo matrimonio con l'azienda di famiglia Jeep, iniziato nel 2012.

Finiti (per adesso?) i tempi della mega-sponsorizzazione da 40 e passa milioni, non si vuole comunque svalutare il marchio: per questo pare siano state respinte le offerte di Riyadh Air, compagnia aerea saudita che avrebbe offerto 120 milioni per sei anni, e di Saudi Arabian Airlines. Si continua comunque a scandagliare il mercato (non sarà legato ad Exor il nuovo sponsor), con l'idea di volersi assestare intorno ai 30 milioni a stagione: per quanto la società arrivi da un anno senza Champions, è ovvio che il marchio Juventus resti più che spendibile in tutti i più importanti mercati del mondo, tenendo per di più presente che di qui a qualche settimana Vlahovic e compagni torneranno in Champions.

Dulcis in fundo, il prossimo giugno i bianconeri saranno impegnati nel Mondiale per Club, competizione che vedrà protagoniste solo 12 squadre europee. Sarà anche per questo che la nuova maglia si ispira alle missioni lunari. Infatti le classiche strisce bianconere hanno uno sfondo a crateri che richiama la superficie lunare.