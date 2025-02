La Juve di Motta ha 11 milioni di motivi per battere il Psv

Ascolta ora 00:00 00:00

La Juventus ha 11 milioni di buoni motivi per superare il Psv Eindhoven e raggiungere gli ottavi di Champions: a tanto ammonta infatti la cifra che la società bianconera incasserebbe in caso di passaggio del turno. Un traguardo, quello di arrivare tra le Top 16 europee, che stagione dopo stagione la Signora ha raggiunto spessissimo considerandolo quasi scontato. Stavolta, le premesse paiono ugualmente buone pur se la creatura di Thiago Motta non ha fin qui brillato per continuità e compattezza: nello scontro diretto già andato in scena qualche mese fa i bianconeri si erano comunque imposti 3-1, Yildiz aveva fatto centro all'esordio in Champions (con un gol alla Del Piero', peraltro) e tutto sommato non è che gli olandesi avessero spaventato chissà quanto i bianconeri. Da allora, però, la Juve si è decisamente incartata e nessuno da queste parti dà nulla per scontato.

Addirittura Motta ieri ha fatto l'elogio del fatto che «vincere non giocando bene (a Como, ndc) ha aumentato la resilienza del gruppo: è un punto positivo, ma contro il Psv dovremo fare una partita più completa per raggiungere la vittoria». Adesso che i punti valgono doppio, si è insomma virato sul risultatismo', filosofia che a Torino viene sempre preferita a quella del bel gioco. Ed è quindi il passaggio del turno (mercoledì prossimo il ritorno) l'obiettivo: non importa quasi come, ecco.

Quanto al con chi', è scontato l'impiego dal primo minuto di Kolo Muani, adesso utilizzabile anche in Europa a differenza di quanto accaduto a gennaio: Vlahovic (quattro reti in Europa quest'anno, tredici in totale) si accomoderà ancora in panchina e chissà se gli basteranno le coccole verbali del suo allenatore, secondo cui «sta bene e contiamo su di lui anche per il futuro». Fino a fine stagione la musica sarà questa: poi, in estate e con un solo anno prima della scadenza del contratto, si vedrà.