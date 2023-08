Juve pronta alle vie legali per Bonucci

Torino Triste che più triste non si può. La storia tra la Juventus e Bonucci non smette di sorprendere negativamente e chissà fino a che punto si arriverà. Intanto, gli stracci sono già volati e quasi non passa giorno senza che si arrivi a un punto ancora più basso. Così ieri, dopo che pochi giorni fa tramite una Pec il giocatore aveva chiesto di essere reintegrato in gruppo, è arrivato il botta e risposta tra l'Assocalciatori e la società bianconera: «La situazione che sta vivendo Bonucci è paradossale il parere espresso all'Ansa da Umberto Calcagno, presidente AIC -. È oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime e vietate dall'accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità: sta subendo danni professionali gravi e gli si precludono opportunità importanti, compresa la maglia azzurra».

E ancora: «Ciò che non può avvenire è che sistematicamente uno o più giocatori si allenino con uno staff differente rispetto a quello della prima squadra o addirittura in orari differenti». La replica della società non si è fatta attendere: «Ribadiamo con forza la correttezza del nostro operato nei confronti di tutti i calciatori tesserati cui sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall'Accordo Collettivo di categoria. Juventus è altresì pronta, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario, a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti». Ovvero davanti a un (ennesimo) giudice. Nel frattempo, il giocatore si allena (a parte) e aspetta: Union Berlino, Fiorentina e Lazio osservano (più o meno) interessate.