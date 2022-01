"I gobbi stavolta...". Ma per Telese finisce malissimo

Prima di esultare per una vittoria meglio aspettare il triplice fischio finale, soprattutto quando si gioca Roma-Juventus. Servirà da lezione al giornalista Luca Telese, tifoso romanista, incappato nella giornata di ieri in una clamorosa figuraccia sui social.

Con la squadra di Mourinho in vantaggio per 3-1, Telese si è lasciato sfuggire un tweet che poi si è rivelato un vero e proprio boomerang: "Malgrado l'immancabile aiuto sul rigoretto, stavolta i gobbi se la prendono nder posto. Fa sempre piacere, a tutti quelli che amano il calcio. #RomaJuve" , ha scritto il giornalista, che mai avrebbe immaginato l'incredibile rimonta della Juve.

A fine gara, e non poteva essere altrimenti, è stato subissato dai messaggi di scherno dei tifosi bianconeri. Tra le tantissime reazioni c'è stata anche quella di Lapo Elkann su Twitter: "Ma chi sei Nostradamus?" . A quel punto si fa feroce la reazione di Telese verso il rampollo della famiglia Agnelli: "Caro, a me Nostradamus fa un baffo, capisco che il rigoretto graziato, da bianconero ti faccia gola. Però approfitto per dirti che ti capisco: hai una doppia disgrazia, nella vita, essere un Agnelli e uno juventino. Hai tutta la mia simpatia, ogni possibile solidarietà umana".

Poi un altro tweet ancora più acido: "La vita non è stata generosa con te. Sogno un mondo in cui puoi rinascere metalmeccanico e del Torino. Anche tu hai diritto ad una opportunità, dopotutto". La vicenda è stata riportata anche da Dagospia, che ha bollato Telese come tifoso romanista, provocandone la replica: "Tutti quello che scrive Dago è vero. Sono incappato nell’exsultatio precox, come dice lui. Solo che tifo Cagliari, per la Roma ho una simpatia. Quello che ho espresso a Lapo è un augurio, non una ingiuria".

Più tardi è tornato sulla vicenda con alcune dichiarazioni a Notizie.com: "Ovviamente avrei sperato che la Roma vincesse la partita ma il senso del mio tweet era che la Juventus se la stava prendendo in quel posto perchè, dopo un rigore non concesso e netto, comunque la Roma era riuscita a ribaltare il risultato e portarsi in vantaggio. È una battaglia di civiltà. Non capisco perchè quando c’è un rigore contro la Juventus non ci sia mai la capacità o la serenità di dire che sia netto. Se ci sono non se ne parla" . Poi la tregua apparente, in attesa del prossimo Roma-Juve.

