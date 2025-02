Juve, stavolta la "x" varrebbe oro. Ma Thiago Motta non vuole far calcoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli ottavi di Champions League come primo obiettivo stagionale. Più o meno da sempre, di sicuro da quando la Juventus è quotata in Borsa e da quando Andrea Agnelli ne ha preso le redini. E anche adesso che la baracca (dorata) è gestita dagli uomini di John Elkann la musica non è cambiata, perché arrivare tra le Top 16 significa incassare bei soldoni che aiutano a tenere i conti in ordine: per i bianconeri, staccare il biglietto per la fase a eliminazione diretta equivarrebbe a incassare altri 11 milioni di premi dopo i 63 portati a casa finora. Per farlo, i bianconeri dovranno difendere il 2-1 dell'andata sul campo del Psv Eindhoven: dopo avere visto gli olandesi allo Stadium la settimana scorsa, non pare impresa improba pur se in questi casi è sempre meglio non esagerare con l'ottimismo. Del resto Perisic ha confermato anche a Torino di poter continuare a essere un brutto cliente per la Signora, così che sarà obbligatorio non dare nulla per scontato.

Poi, se ci sarà il passaggio del turno, tutto quello che arriverà in più sarà considerato come una sorta di manna dal cielo: per essere davvero competitivi anche sul mercato, più la truppa di Thiago Motta andrà avanti e meglio sarà.

In sostanza, al netto degli aumenti di capitale che non sono mancati, il menù è sempre lo stesso: provare ad autofinanziarsi con i risultati sul campo e con entrate di vario genere senza costringere Exor a intervenire in prima persona.

Motta non è poi fumantino come Conte la cui battuta sul ristorante da 100 euro fu pronunciata nel maggio 2014, al termine della sconfitta in semifinale di Europa League e, insomma, non si prevedono scenate di qui ai prossimi mesi. Nel frattempo, meglio pensare al campo e basta: con Kolo Muani alla ricerca del suo primo gol bianconero in Champions, Yildiz probabilmente ancora in panchina e McKennie confermato trequartista sui generis.

«Ci aspetta la partita più importante della stagione così Thiago Motta e dovremo proporre una gara di altissimo livello, sia fisico che mentale. Arriviamo da una bella vittoria, il che ci aiuterà a fare ancora bene.

Sappiamo che per qualificarci basterà il pari, ma ne abbiamo fatti troppi finora e non siamo stati mai contenti: non abbiamo mai giocato per pareggiare, non sappiamo come si fa. La gestione si fa negli ultimi minuti: noi entriamo sempre in campo per vincere. Dobbiamo meritare ed essere superiori».