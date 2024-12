Juve, terzo viaggio in emergenza: nove gli assenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Più che un'emergenza, uno stillicidio. La situazione della Juventus in vista della trasferta di Lecce in programma stasera alle 20.45 è anche difficile da commentare, perché ormai più che dell'aspetto tecnico della partita bisogna cominciare dalla situazione in infermeria. Gli assenti sono nove, tra questi Vlahovic che non ha recuperato, e i giocatori di movimento a disposizione di Thiago Motta il minimo indispensabile. Per fortuna che il tecnico bianconero ha potuto pescare dall'Under 23: Montero jr., Pagnucco, Pugno, Owusu e Papadopoulos. «Ho totale fiducia nei miei giocatori che andranno in campo, ognuno di noi dovrà dare qualcosa in più in questo momento - ha detto Motta -. La strada è giusta e lavoriamo ogni giorno per poter migliorare a livello difensivo e offensivo».

La formazione che scenderà in campo allo stadio Via del Mare contro un Lecce ringalluzzito dall'arrivo in panchina di Giampaolo è quindi abbastanza obbligata, con Weah di nuovo centravanti e un mini-turnover che potrebbe toccare solo Savona, uscito malconcio dalla sfida con l'Aston Villa in Champions League; al suo posto si candida capitan Danilo, che da laterale destro ha dato dei segnali positivi dopo alcune brutte prestazioni da centrale.

Attenzione anche alla rotazione in porta, con Perin che scalpita per sostituire Di Gregorio, ma questo fa parte della consueta alternanza. Al resto, cominciando dal gol che ad oggi è un problema, dovranno pensare i superstiti della squadra bianconera, con il mercato di gennaio atteso davvero come manna dal cielo per rimpolpare la rosa.