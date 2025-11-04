Juve, vietato perdere. Per Spalletti inizia un altro... "Europeo"

Torino La campagna europea di Luciano Spalletti alla guida della Juventus comincia stasera, allo Stadium affrontando lo Sporting Lisbona in una partita che i bianconeri (due pareggi e un ko finora) non potranno non vincere salvo complicare ulteriormente il proprio cammino oltre confine. Per l'ex ct azzurro si tratterà di riannodare il filo non solo con la competizione più prestigiosa a livello di club, ma anche di riaffacciarsi al palcoscenico sul quale avrebbe recitato volentieri da protagonista quando guidava l'Italia: il fallimento di Euro 2024 è invece ancora nei ricordi di tutti gli appassionati italiani e quel che ne è seguito è stato uno psicodramma che ha coinvolto un po' tutti i protagonisti che frequentano il mondo del pallone tricolore.

Spalletti nei giorni scorsi, accettando l'offerta di sedersi sulla panchina della Signora, non ha nascosto di "volere rimettere a posto un po' di cose": ovvero andare oltre l'esperienza azzurra per dimostrare a se stesso e all'ambiente di essere ancora in grado di spostare gli equilibri. Le motivazioni per il match di stasera saranno allora enormi: detto che la Juve non vuole sentirsi comprimaria mai, lo stesso vale per Spalletti. Il quale, l'ultima volta che ha frequentato la Champions, lo ha fatto sulla panchina del Napoli fino ai quarti di finale: l'eliminazione per mano del Milan arrivò in realtà quasi a sorpresa per una squadra che aveva già trequarti di scudetto in tasca e forse anche in seguito a quel ko cominciarono a deteriorarsi i rapporti con De Laurentiis.

Il resto è appunto storia nota: il divorzio a fine stagione, la panchina dell'Italia e adesso la Juve. Che ieri ha visto tra le altre cose eletto Giorgio Chiellini come consigliere della Lega Calcio in Federazione (dove ha preso il posto di Francesco Calvo, trasferitosi all'Aston Villa) e che stasera si godrà il tutto esaurito dello Stadium: tra gli undici rientrerà Yildiz ("ci siamo parlati e mi ha detto che gli piace giocare sia da seconda punta che da esterno"), in una squadra che presumibilmente ricalcherà quella che ha vinto a Cremona, compreso Koopmeiners in versione difensore: "Koop? Dovevo decidere...". E sulla Champions: "Felice, tremenda bellezza giocarla".

In attacco, ovviamente, ci sarà ancora Vlahovic: "Sarebbe felicissimo di rimane qui e al contratto in scadenza non pensa". Tombola, insomma: ben sapendo che stasera non ci sarà nulla di facile né di scontato. "Però siamo la Juve e, finché saremo in pista, lotteremo per vincere qualunque cosa".