Alla Juventus di Allegri non tornano già i conti

Per evitare gli spettri dell'anno passato, non resta che vincere. E possibilmente convincere. Per di più, arrivando stasera lo Spezia allo Stadium, la Juventus non può fare altro che immaginare di andare a nanna con tre punti da aggiungere alla classifica: contro i liguri, i bianconeri hanno finora sempre vinto in serie A. «Abbiamo lasciato quattro punti per strada e dobbiamo recuperarli», ha detto ieri Allegri. Il quale ovviamente immaginava un altro inizio campionato, pur se l'attuale bilancio (vittoria contro il Sassuolo, pareggio a Genova sponda Samp e in casa contro la Roma) è decisamente superiore rispetto all'unico segno ics fatto registrare l'anno passato nei primi 270', quando la squadra aveva pareggiato a Udine per poi perdere contro Empoli e Napoli. Non è però ancora una marcia trionfale né un cammino all'altezza delle migliori del lotto: che, va detto, sono finora parse più in palla dei bianconeri. I quali comunque, pochi giorni fa contro la Roma, hanno però lasciato balenare per tutto il primo tempo potenzialità interessanti, spinti dalla freschezza di Miretti e da un Vlahovic subito letale: «Una sfida come quella contro la Roma si prepara da sola ancora Allegri -. Ma lo Spezia ha quattro punti in classifica, fa gol e ha cominciato bene: la partita andrà aggredita, serviranno rispetto e il giusto approccio».

E se Vlahovic, oltre a essere capocannoniere del campionato, vanta contro la squadra ligure il miglior rapporto minuti/gol (una rete ogni 84, avendo finora segnato quattro volte, compresa la tripletta dell'ottobre 2021 con la Fiorentina), la curiosità sta anche nel vedere se Allegri oserà mettergli vicino Milik: prima o poi succederà, questo è certo.

Nel frattempo, oggi tornerà a disposizione Di Maria (solo per la panchina) e il suo ritorno non può che essere accolto con un sorriso a trentadue denti: vuoi per le qualità del giocatore e vuoi perché Pogba - altro grande arrivo estivo - è finito ai box e chissà quando ne emergerà: «Se tutto procede nel migliore dei modi, tornerà a correre la prossima settimana ha precisato Allegri -. Poi, vedremo». Non pare una grande professione di ottimismo, specie alla vigilia di un tour de force che vedrà la Juve impegnata sei volte in 19 giorni. Serviranno forze fresche, sempre. E magari un nuovo acquisto come Paredes, il cui sbarco a Torino viene però rinviato di giorno in giorno: anche questo, non il segnale migliore possibile.