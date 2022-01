Juventus, choc Chiesa: stagione finita

L'infortunio rimediato da Federico Chiesa contro la Roma di José Mourinho era subito sembrato grave e gli accertamenti a cui si è sottoposto al JMedical hanno purtroppo confermato i sospetti: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio. Il 24enne ex Fiorentina si era presentato per la visita di routine in stampelle e gli esami strumentali hanno evidenziato questo brutto infortunio che metterà ora nei guai Massimiliano Allegri ma anche il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini in vista degli spareggi per Qatar 2022.

"Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni" , questo il comunicato stampa della Juventus a conferma dell'infortunio subito dal giovane talento azzurro.

Sorride amaramente Allegri dato che ora è in piena emergenza in vista dei prossimi impegni, il più ravvicinato è quello di mercoledì 12 gennaio al Meazza con in palio la Supercoppa Italiana contro l'Inter di Simone Inzaghi avversario ostico e affamato. L'infortunio di Chiesa, uno dei giocatori più determinanti della Juventus rappresenta ora un problema molto serio, che andrà a condizionare anche la Nazionale italiana, impegnata a fine marzo negli spareggi per andare al Mondiale in Qatar.

In vista della Supercoppa Italiana Allegri dovrà rivisitare la difesa con in porta uno tra Szczesny e Perin, difesa con De Sciglio a destra, Pellegrini a sinistra con in mezzo Chiellini e Rugani (con la speranza di recuperare in extremis Bonucci. Non ci saranno Alex Sandro, Danilo per infortunio mentre per squalifica mancheranno Matthijs De Ligt, espulso contro la Roma e Juan Cuadrado diffidato e ammonito contro i giallorossi. L'infortunio di Chiesa, però, mette ora nei guai anche la dirigenza che potrebbe attivarsi sul mercato per trovare un degno sostituto di uno dei giocatori più determinanti e importanti della rosa bianconera. Un brutto colpo per Allegri che dovrà ora inventarsi qualcosa per non perdere il ritmo e terreno dalla zona Champions League che è distante solo tre punti anche se l'Atalanta ha ancora una partita da recuperare.