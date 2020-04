Quella foto di Dybala che fa scatenare i tifosi

Paulo Dybala è stato uno dei tre giocatori della Juventus colpiti dal contagio da coronavirus. L'attaccante argentino è risultato positivo insieme alla sua compagna Oriana Sabatini, nipote d'arte dell'ex tennista Gabriela, ed entrambi hanno svelato di aver avuto sintomi molto pesanti da smaltire per diversi giorni. Qualche giorno fa l'ex giocatore del Palermo ai microfoni di Jtv aveva raccontato le sue condizioni fisiche: "Appena provavo a camminare sentivo una grande pesantezza, per fortuna sia per me che per la mia fidanzata Oriana le cose sono migliorate".

Dybala aveva poi raccontato come le cose stessero procedendo per il meglio con il passare dei giorni e con il suo fisico che fortunatamente ha risposto bene al virus: "Ora posso muovermi, camminare e provare a fare allenamento. Quando provavo in quei giorni sentivo che dopo cinque minuti non riuscivo a fare niente, mi affaticavo velocemente e mi facevano male i muscoli. Ora sto meglio e anche la mia fidanzata Oriana".

La Joya è guarita?

Nella giornata di Pasqua, due giorni fa, Dybala ha postato una foto intento a fare allenamento a testimonianza di come sia praticamente guarito. Nella chat Instagram con Alessandro Del Piero il 26enne di Laguna Larga aveva raccontato di essere ancora in attesa del tampone definitivo che attestasse la definitiva negatività che potrebbe essere arrivata dato che ha ripreso ad allenarsi per tornare al più presto possibile in forma prima del 4 maggio, data in cui si potrebbe tornare ad allenarsi anche se tutto dipenderà dalle scelte del Governo e dalla conseguente regressione del virus.

Quasi certamente Dybala, Daniele Rugani e Blaise Matuidi avranno bisogno di più tempo per rimettersi in forze e in forma rispetto ai compagni di squadra che in queste settimane non hanno mai smesso di allenarsi in casa sotto lo sguardo attento di Maurizio Sarri e del suo staff che non avranno lasciato soli per nemmeno un giorno tutti i giocatori della rosa, loro tre compresi. Tutti i giocatori stranieri della Juventus volati in patria in queste settimane dopo la quarantena obbligatoria dovrebbero rientrare in Italia entro il fine settimana e poi dovranno seguire altrettanti giorni di isolamento a Torino ma pare facciano in tempo eventualmente per poi tornare ad allenarsi dal 4 maggio, sempre se sarà possibile.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?