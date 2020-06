Il rigore sbagliato, Rebic subito fuori. E la Juventus vola in finale

La Juventus di Maurizio Sarri non va oltre lo 0-0 in casa contro il Milan di Stefano Pioli e in virtù dell'1-1 maturato nella sfida d'andata si qualifica alla finale di Coppa Italia che si disputerà mercoledì 17 giugno. La partita dello Stadium è stata meglio giocata dalla Juventus, soprattutto nel primo tempo, con diverse occasioni da rete create con Douglas Costa, Matuidi e Cristiano Ronaldo che ha fallito un calcio di rigore al 15'. I rossoneri, orfani degli squalificati Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez hanno faticato e non poco, costretti anche in dieci uomini dal 16' del primo tempo per via dell'espulsione di Rebic per un brutto fallo su Danilo. Con questo 0-0 la Juventus stacca così il pass per la finale e ora attende la vincente del match di domani sera tra il Napoli di Gattuso e l'Inter di Antonio Conte. Da sottolineare il toccante minuto di silenzio di inizio gara per ricordare le oltre 34000 vittime del coronavirus.

La cronaca della partita

Pronti via e la Juventus sfiora subito il vantaggio con Douglas Costa che calcia di prima intenzione di mancino, dopo una grande azione personale di Alex Sandro sulla fascia sinistra: palla fuori di poco. Minuto 12' cross dalla sinistra per CR7 che controlla la sfera con Conti che la tocca con il braccio: il portoghese va poi al tiro non inquadrando la porta. Orsato viene però richiamato dal Var e concede il rigore: dal dischetto CR7 colpisce in pieno il palo e sullo sviluppo dell'azione Rebic commette un brutto fallo su Danilo con Orsato che estrae subito il cartellino rosso.

Il dominio della Juventus continua e alla mezz'ora sfiora ancora il vantaggio con Matuidi che calcia a botta icura da pochi metri: Donnarumma respinge da campione. Cristiano Ronaldo sempre pericoloo con un tiro mancino che è controllato bene a terra dal portiere rossonero. Kjaer svetta di testa al 41' con Bonucci che si aiuta un po' con le mani: per Orsato è tutto regolare.

Nel secondo tempo Conti si invola sulla destra al 48' e la mette in mezzo con Calhanoglu che di testa la mette fuori di poco. La Juventus ci prova con continuità ma senza far male realmente al Milan con Kjaer che al 79' di testa mette "paura" a Buffon con la sfera che finisce fuori di qualche metro. All'80' Dybala ci prova con un tiro da fuori area che chiama alla parata in angolo Donnarumma.

Il tabellino

Juventus: Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (62' Rabiot), Matuidi (62' Khedira); Douglas Costa (62' Bernardeschi), Dybala, Cristiano Ronaldo.

Milan: Donnarumma; Conti (88'Saelemaker), Kjaer, Romagnoli, Calabria (88' Laxalt); Kessie (82' Krunic), Bennacer; Paquetà (82' Colombi), Calhanoglu, Bonaventura (53' Rafael Leao); Rebic.

Cristiano Ronaldo sbaglia un calcio di rigore al 15' del primo tempo

Espulso Rebic al 16' del primo tempo

