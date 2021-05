Il messaggio della Juve all'Inter dopo lo scudetto

L'Inter ha vinto lo scudetto numero 19 con autorità e con 4 giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato. I nerazzurri hanno incassato i complimenti anche dalla Juventus che ha omaggiato i rivali di sempre su Twitter: "Congratulazioni all’Inter per la vittoria del Campionato 2020/2021!". Non solo, anche il presidente Andrea Agnelli ha fatto i complimenti a Steven Zhang: "Ben fatto Steven. Felice per te e orgoglioso di essere un tuo leale avversario in campo e amico fuori. Torneremo..."

Ascia di guerra sotterrata

Anche il direttore Lapo Elkannsportivo della Juventus Fabio Paratici ha reso omaggio all'Inter: "Grandissimi complimenti all’Inter e ad Antonio» Conte. Sappiamo che dietro ogni successo ci sono passione e amore per quel che si fa. Sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere, quanta ne abbiamo fatta per restare migliaia di giorni i primi della classe. È un’impresa unica nella storia, lo Scudetto dell’Inter è meritato e pensiamo a noi".

"La rivalità sul campo non deve mai oscurare il valore della sportività. Complimenti a Conte, Marotta e a tutto il team dell’Inter per lo Scudetto. Amare la Juve significa anche rispettare gli avversari", l'inaspettato, o forse no, tweet da parte di

Festa nerazzurra

I giocatori dell'Inter, all'unisono, hanno festeggiato la vittoria dello scudetto. Romelu Lukaku, bomber e leader indiscusso, ha postato la sua felictà su Instagram:

Come lui anche il suo compagno di reparto Lautaro Martinez ma anche calciatori meno avvezzi all'utilizzo dei social come de Vrij, Skriniar, Bastoni e tanti altri. Dai gregari ai grandi protagonisti: la festa ha preso piede su Twitter e soprattutto Instagram:

"Campioni d'Italia", ha celebrato Skriniar, vero muro della difesa dell'Inter. "Not for everyone", il commento di Bastoni. Campioni d'Italia, this is my team", la frase del concorde Hakimi. Un semplice "Forza Inter" da parte di Eriksen e così via via via una serie di commenti e post che stanno gasando il pubblico nerazzurro che non festeggiava un titolo da 10 anni e uno scudetto da ben 11 anni.

