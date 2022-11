La Juventus perde 2-1 con il Psg e "retrocede" in Europa League

La Juventus chiude con un'altra sconfitta la sua tremenda edizione della Champions League. Il Psg vince 2-1 in casa dei bianconeri frutto delle reti di Mbappé e Mendes a rendere vano il gol del pareggio siglato da Leonardo Bonucci. Nonostante la vittoria, però, i parigini chiudono al secondo posto nel girone in maniera quasi incredibile per com'è maturato. Il Benfica, infatti, asfaltando per 6-1 il Maccabi Haifa, con gol all'ultimo secondo dell'ex Inter Joao Mario, aggancia in vetta il Psg e si prende il primato nel girone facendo un favore a Inter e Milan che dunque sono certe di evitare due big come Psg e Liverpool.

La Juventus perde ma ringrazia appunto il Benfica che avendo battuto il Maccabi Haifa permette alla Vecchia Signora di "retrocedere" in Europa League e di non uscire completamente dall'Europa. I bianconeri hanno forse disputato la migliore partita europea della stagione giocando una buona partita a cospetto di una delle possibili accreditate alla vittoria finale.

Buone notizie per Massimiliano Allegri arrivano dai giovani impiegati questa sera contro il Psg che si sono ben disimpegnati in un match comunque difficile sebbene non fosse più importante ai fini della qualificazine agli ottavi di Champions League. La più bella novella per il tecnico bianconero, però, è il ritorno in campo dopo oltre 10 mesi di assenza di Federico Chiesa per il grave infortunio subito al ginocchio.

Il figlio d'arte ha giocato 20 minuti subentrando al posto di Miretti dimostrando di poter aiutare i bianconeri in queste ultime tre partite prma della pausa per il Mondiale in Qatar. Ora testa al campionato per la Juventus che domenica ospiterà l'Inter con Allegri che recupererà diversi pezzi in vista del derby d'Italia: da Bremer a Vlahovic passando appunto per Chiesa ci sarà la Juve al gran completo, o quasi. Lunedì, poi, ci saranno i sorteggi di Europa League, non l'obiettivo primario della Juventus che avrà però modo di potersi mettere in mostra nella competizione sorella minore della Champions.

Il tabellino

Juventus: Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (43' st Barrenechea), Fagioli (43' st Barbieri), Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti (29' st Chiesa); Milik. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Soulé. All. Massimiliano Allegri.

Psg: Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat (23' st Nuno Mendes); Vitinha, Verratti (43' st Danilo Pereira), Fabian Ruiz (21' pt Renato Sanches); Soler (23' st Ekitike); Messi, Mbappé. A disposizione: Rico, Letellier, Sanabria, , Mukiele, Bitshiabu, Zaïre-Emery. All. Christophe Galtier.

Reti: 13' Mbappé (P), 39' Bonucci (J), 69' Mendes (P)