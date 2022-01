La Juve prepara il colpo di gennaio: nuovo attaccante. Chi può arrivare subito

Mauro Icardi-Juventus, dopo tanti anni di rumors è finalmente la volta buona? I bianconeri rischiano di perdere già in questo mercato di gennaio il vituperato e criticato Alvaro Morata, in procinto di trasferirsi al Barcellona per volere del nuovo allenatore Xavi Hernandez. Il 29enne spagnolo dal canto suo avrebbe già dato il suo assenso all'addio alla Juventus con la dirigenza di corso Galileo Ferraris che sta sondando attentamente il mercato e tutti gli inidizi porterebbero proprio all'argentino ex capitano dell'Inter in uscita dal Psg di Mauricio Pochettino.

Icardi, dopo una prima stagione positiva all'ombra della Tour Eiffel, è finito ai margini del progetto dei parigini che hanno un attacco con quattro pedine inamovibili come Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar ed Angel Di Maria. Maurito ha bisogno di giocare, di sentirsi importante e forse è venuto il momento dopo due anni e mezzo in Ligue 1 di tornare in quella Serie A che l'ha visto grande protagonista per sei stagioni con la maglia dell'Inter di cui ne è stato anche capitano.

Piano B

In realtà Icardi è il piano B della Juventus perché il vero obiettivo di mercato bianconero è l'attaccante serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic che piace però a diversi club stranieri pronti a fare carte false per strapparlo alla Serie A e al club viola. Il costo del cartellino è al momento inaccessibile per i bianconeri ed è per questa ragione che la Vecchia Signora si è proiettata sul vecchio pallino di mercato di Massimiliano Allegri. Icardi porterebbe in dote quel numero di gol che è fortemente mancato in questa prima parte di stagione con Morata spesso criticato e ora ai blocchi di partenza.

L'Inter cedette Icardi nell'estate del 2019 per una cifra vicina ai 60 milioni di euro più bonus: un capolavoro per come si era messa la situazione in casa nerazzurra relativamente al suo ex capitano. Ora a distanza di due anni e mezzo il 28enne di Rosario potrebbe fare il suo ritorno in Serie A e quale migliore occasione, se l'affare si concretizzasse in tempi brevissimi, di vederlo nella finale di Supercoppa Italiana proprio contro l'Inter, in programma il 12 gennaio allo stadio Meazza?