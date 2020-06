"Ho parlato con gli attaccanti..." La frase di Sarri che rivela tutto

Maurizio Sarri sta attraversando un momento molto delicato alla Juventus. La sconfitta subita contro il Napoli, seppur ai calci di rigore, ha lasciato il segno in CR7 e compagni e ora i bianconeri sanno di non poter più sbagliare sia in campionato che ad agosto in Champions League. L'ex allenatore del Napoli sa bene che rischia il posto se non dovesse centrare i due obiettivi primari per il club di Corso Galileo Ferraris anche perché la Juventus ha già perso due finali quest'anno: oltre a quella di Coppa Italia contro i ragazzi di Gattuso, a dicembre si era lasciato sfuggire anche la Supercoppa Italiana contro la Lazio di Inzaghi che si era imposta con il punteggio di 3-1.

Non decido solo io

Questa sera la Juventus tornerà in campo al Dall'Ara contro l'agguerrito Bologna di Sinisa Mihajlovic e bisognerà tornare alla vittoria per non farsi superare dalla Lazio e riprendere dall'agguerrita Inter di Antonio Conte. Sarri, a precisa domanda di Sky, sulla posizione preferita in campo da parte di Cristiano Ronaldo ha risposto così: "Io e Cristiano abbiamo parlato prima della partita del Milan, abbiamo parlato prima della finale, abbiamo riparlato sabato" - il pensiero dell'allenatore bianconero ripreso da Tuttosport- "È chiaro che lui è un ragazzo che ha fatto oltre 700 gol partendo defilato. La sua preferenza è quella".

Sarri è poi entrato nello specifico affermando a chiare lettere come abbia scelto con i tre attaccanti prescelti per la finale di Coppa Italia la posizione da occupare in campo: "Con il Milan siamo andati in quella direzione con CR7 centravanti mentre nella finale di Coppa Italia ho chiamato i tre ragazzi che avevo scelto di far giocare davanti e ho parlato con loro di quello che dovevamo fare in campo e poi, analizzando con loro, hanno deciso anche loro di provare a partire con la soluzione Dybala più centrale. Ma penso sia nella normalità di un confronto prima di una partita importante".

Problemi con Pjanic?

Sarri ha poi smentito di aver avuto un acceso diverbio con Miralem Pjanic, dato in uscita dai rumors di mercato e in ottica Barcellona con Arthur che farebbe il percorso inverso. L'ex Napoli è stato netto in questo caso per smentire categoricamente di aver avuto problemi con il suo regista: "La storia del mio litigio con Pjanic è una bufala. Con lui parlo molto, è uno dei ragazzi con cui ho più confronto dialettico. Non capisco come possa essere venuta fuori".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?