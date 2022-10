La Juventus vince di misura contro il Toro ma non è ancora "guarita"

La Juventus di Massimiliano Allegri si dimostra viva, batte per 1-0 il Torino di Ivan Juric e torna un po' a respirare dopo settimane decisamente difficili. A decidere la Stracittadina della Mole ci ha pensato Dusan Vlahovic: spizzata di Danilo da corner con il serbo lesto ad anticipare in spaccata la difesa granata e a siglare il gol vittoria. Con questo successo prezioso la Juventus supera l'Inter in classifica e sale a quota 16 punti, niente di trascendentale ma una vittoria era d'obbligo per non perdere ulteriore terreno dalla vetta.

Allegri orgoglioso

Al termine del derby vinto Massimiliano Allegri ha commentato in questi termini, ai microfoni di Dazn, la sfida contro il Toro: "I ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra, un grande gruppo. Hanno fatto una partita ordinata, facendo buone giocate e tanti tiri in porta. Sono contento, è la prima vittoria in trasferta e non era semplice. Dispiace per quello che abbiamo passato, a volte ci si incastra in alcune situazioni da cui bisogna uscire. Oggi abbiamo fatto un primo passettino, ma ora bisogna continuare così".

Per il tecnico quello di oggi potrebbe essere stato un vero e proprio spartiacque di una stagione difficile al momento per i bianconeri: "Nell'ultimo periodo abbiamo avuto due gare spartiacque. Una è stata quella con la Salernitana, dove sappiamo tutti quello che è successo. Poi oggi ,con i ragazzi che sono stati davvero bravi: ero molto sereno in panchina perché vedevo che la squadra stava disputando una partita seria".

Pe Allegri questo è solo l'inizio e l'ha detto a chiare lettere: "Questo è solamente l'inizio di un percorso che si è interrotto dopo quel pari con la Salernitana, con tutti i punti che abbiamo perso. Indipendentemente dalla parte tattica, oggi mi è piaciuto l'atteggiamento. In una gara più duelli vinci e più hai la possibilità di vincere la partita. Il calcio si è evoluto tantissimo ma questo resta un aspetto sempre attuale".

Il tabellino

TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji (79' Zima), Schuurs, Rodriguez; Aina (78' Singo), Lukic, Linetty (78' Karamoh), Lazaro; Vlasic, Radonjic (70' Pellegri); Miranchuk

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado; Danilo, Bremer (52' Bonucci), Alex Sandro; Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic (90' Paredes), Kean (73' Milik).

Reti: Vlahovic (J)