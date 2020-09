Un colpo di scena sul mercato: Dzeko alla Juventus. E Suarez...

Luis Suarez si è recato ieri a Perugia per sostenere l'esame per ottenere il passaporto italiano per poi, in teoria, potersi legare alla Juventus. La vera notizia però arriva dalla Spagna con il Mundo Deportivo che parla del "Pistolero" sì in Serie A ma con destinazione un altro top club del campionato: l'Inter. Questa indiscrezione sta scuotendo il mercato con i bianconeri che avrebbero ricambiato obiettivo puntando decisi su Edin Dzeko con Arkadiusz Milik che ha finalmente detto di sì ai giallorossi sbloccando così una trattativa in stallo da diverse settimane.

Lo sgambetto alla Signora

L'Inter ha soli tre attaccanti di fatto in rosa: Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez con uno tra Sebastiano Esposito e Salcedo a fare da quinta punta. Antonio Conte ha da sempre richiesto un altro attaccante in grado di fare il vice Lukaku e l'anno scorso avrebbe voluto proprio Dzeko che sembra oggi destinato alla Juventus. I nomi d Fernando Llorente e Olivier Giroud non scaldano troppo la piazza nerazzurra che hanno ora l'opportunità di puntare decisi su Luis Suarez visto che la Juventus ha deciso di puntare su un altro tipo di giocatore come il bosniaco. I nerazzurri sognano così lo sgarbo alla Vecchia Signora ma dovranno però garantire al 33enne ex Ajax un ingaggio da top player, 8-10 milioni di euro netti a stagione per 2-3 anni.

Attacco a porte girevoli

Per prima cosa, però, bisognerà attendere l'ufficialità di Milik dal Napoli alla Roma, questa certezza spingerebbe così Dzeko lontano dalla Capitale con destinazione Torino dove andrebbe a firmare l'ultimo grande ingaggio della sua carriera. Una volta che tutti i pezzi del mosaico si incastreranno in questo senso l'Inter, qualora lo volesse realmente, avrebbe il via libera per Suarez che non direbbe di certo no ai nerazzurri che gli permetterebbero di giocare la Champions League. Il Pistolero ha tanti estimatori in giro per l'Europa con Koeman che recentemente ha dichiarato che se l'ex Ajax dovesse restare in blaugrana sarebbe un'arma in più al suo già fornito bagaglio.

Con Suarez l'Inter colmerebbe ancora di più il gap con la Juventus dato che il goleador ex Liverpool ha la giusta esperienza e voglia di confrontarsi con un altro campionato dopo aver fatto cose egregie sia in Premier League che in Liga. Mancano 17 giorni alla fine di un mercato particolare che potrà però regalare tanti colpi di scena. Il possibile approdo di Suarez in Italia porterebbe ulteriore appeal alla Serie A ma soprattutto darebbe la possibilità a Conte di avere una squadra finalmente completa e competitiva per cercare di detronizzare la Juventus dopo nove anni di dominio ed egemonia.

