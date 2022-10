Karsdorp contro l’arbitro: cos'è successo al termine di Roma-Napoli

Scintille e nervi tesi al termine della gara tra Roma e Napoli vinta dalla squadra di Spalletti per 1-0. Al fischio finale, l'arbitro Irrati ha estratto un cartellino rosso nei confronti di un componente dello staff giallorosso anche se le immagini tv, a causa del parapiglia, non fanno comprendere immediatamente a chi fosse diretto. In conferenza stampa, Mourinho dirà che l'espulsione era per il preparatore atletico, Stefano Rapetti. La follia, però, è il testa a testa che il difensore romanista Rick Karsdorp inscena nei confronti del direttore di gara con tanto di spinta.

Ecco cosa è successo

Come hanno mostrato in diretta televisiva le immagini di Dazn, il difensore giallorosso che era stato sostituito una decina di minuti prima del termine della gara si avvicina all'arbitro probabilmente per chiedere spegazioni circa il cartellino rosso ma la situazione degenera in pochi secondi: si vede la mano sinistra di Karsdorp che si appoggia alla schiena di Irrati che, sentendosi toccare, si gira e si ritrova il calciatore a pochi centimetri dal suo viso. Il labiale non si comprende ma i due sono vicinissimi con il giocatore giallorosso che, con un gesto di stizza, prova a spingerlo via.

Le "scuse" di Karsdorp

Sono dovuti intervenire due componenti dello staff di Mourinho per allontanarlo. Come a voler trovare una scusa per il suo gesto, il giocatore olandese indica il suo ginocchio sinistro per indicare il punto in cui si trova una borsa del ghiaccio. La sua difesa è inutile: dalle immagini si vede benissimo che Irrati non ha toccato in alcun modo il ginocchio a tal punto da poter scatenare la reazione del giocatore. Irrati non si intimorisce e cammina verso Karsdorp che, non contento, prova a riavvicinarsi minaccioso. A quel punto intervengono anche altri componenti della Roma per allontanarlo definitivamente.

Cosa potrà accadere

A questo punto sarà molto importante capire cosa avrà scritto il direttore di gara sul proprio referto: anche se il difensore giallorosso non è stato espulso si è reso protagonista di un grave comportamento contro Irrati. All'orizzonte si profila una squalifica che potrebbe essere più o meno lunga, lo scopriremo soltanto nelle prossime ore quando il Giudice Sportivo darà contezza dell'accaduto. Per la Roma, adesso, piove sul bagnato: oltre agli infortuni di Dybala e Wijnaldum potrebbe riperdere per squalifica anche il suo difensore, fresco di rientro, per il quale il derby Roma-Lazio del prossimo 6 novembre diventa alquanto difficile.