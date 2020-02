Klopp sulla lotta scudetto: "Inter o Juventus? Dico Lazio"

Il Liverpool di Jurgen Klopp sta dominando in lungo e in largo in Premier League e il titolo è solo una formalità dato che i punti di vantaggio sono 25, 22 se il City vincerà il suo match di campionato, e a 12 giornate dalla fine bastano cinque vittorie per laurearsi campioni d'Inghilterra 30 anni dopo l'ultima volta.

Il tedesco dopo aver giocato e perso una finale di Champions League nel 2018 e dopo aver vinto quella del 2019 in finale contro il Tottenham è attualmente la squadra più forte d'Europa anche se lo stesso Klopp ha voluto fare pretattica in vista della Champions League scaricando gran parte delle responsabilità sulla Juventus definita dall'ex Borussia Dortmund come la favorita per la conquista della Coppa dalle grandi orecchie.

"La Juventus è la favorita per la Champions League. Prima che iniziasse la stagione la mia favorita per vincere la Champions era la Juventus, ma ovviamente non guardo abbastanza calcio italiano perché non riesco a capire come non sia in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio. Ha la rosa migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita, con giocatori di qualità, è pazzesca" , le parole del tecnico del Liverpool.

Maurizio Sarri alla vigilia del match di campionato contro il Brescia di David Lopez aveva risposto così al collega del Liverpool: "Anche il Liverpool direi che non ha una brutta rosa. Jurgen si sta togliendo un po' di pressione in Champions, fa il furbo".

Jurgen Klopp, però, si sta divertendo a stuzzicare la Juventus e in un'intervista rilasciata a 90° Minuto ha parlato della sfida scudetto che si sta facendo sempre più entusiasmante con la Lazio di Inzaghi che ha battuto per 2-1 in rimonta l'Inter di Antonio Conte e che si è portata ora a un solo punto dalla Juventus, con i nerazzurri terzi a due lunghezze di distanza: "Inter o Juventus per lo Scudetto? Io dico Lazio!".

Klopp ha poi motivato: "Sarà una grande sorpresa, sta disputando una stagione importante. Chiedo scusa a Conte e Sarri ma dico Lazio, ci giocano anche due miei ex giocatori, Lucas Leiva e Ciro Immobile". Mancano 14 giornate al termine del campionato e la lotta scudetto è ufficialmente entrata nel vivo con la Lazio che si candida seriamente per dare fastidio fino alla fine alla Juventus che resta sempre la grande favorita e con l'Inter che nonostante la battuta d'arresto di questa sera è solo tre punti dietro alla Vecchia Signora

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?