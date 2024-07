Koopmeiners, ora o mai più. Nessun Chiesa in Arabia

Ascolta ora 00:00 00:00

A tre settimane dall'inizio della Serie A tutte le big iniziano a fare sul serio per completare i rispettivi organici in tempo per il calcio d'inizio ufficiale della stagione 2024/25. Scatenata la Juventus che punta a chiudere nelle prossime ore l'arrivo di Todibo (prestito con obbligo di riscatto dal Nizza) e parlerà in settimana con l'Atalanta. Cinquanta milioni il budget stanziato dal dt Giuntoli per strappare il centrocampista olandese Koopmeiners alla Dea. L'Atalanta ne chiede sempre 60, ma il giocatore vuole cambiare maglia e approdare in bianconero. In uscita c'è sempre Chiesa, che ha detto no a due ricche offerte provenienti da Arabia Saudita (Al Ahli) e Turchia (Besiktas). Grandi manovre a centrocampo pure per il Napoli: fatta per il rinnovo fino al 2029 di Folorunsho, adesso gli azzurri puntano Gilmour (Brighton) e Brescianini per rimpiazzare i partenti Cajuste e Gaetano. Restando in tema di mediani: il Milan non molla la presa per Fofana. Pronti 20 milioni per strappare il nazionale francese al Monaco, che ne vuole almeno 30. Gli stessi offerti martedì scorso dal West Ham, destinazione però sgradita al giocatore che ha già detto si al Diavolo per un quadriennale da 3 milioni annui. Furlani e Ibrahimovic in pressing pure per Pavlovic (Salisburgo) ed Emerson Royal (Tottenham). In uscita il Milan oggi completerà, invece, le partenze di Daniel Maldini, che andrà al Monza a titolo definitivo (contratto fino al 2028 ma i rossoneri manterranno il 50% sulla rivendita) e Lorenzo Colombo destinato all'Empoli in prestito con diritto di riscatto. Oggi visite mediche e firme di rito per Soulè con la Roma, che è a un passo dal piazzare il colpo Dovbyk. Sorpassato nelle scorse 48 ore l'Atletico Madrid, ora i giallorossi intravedono il traguardo. Accordo trovato con la punta per un quinquennale da 3 milioni a stagione più bonus; mentre al Girona sono stati offerti 32 milioni più 4 di bonus e il 10% in caso di futura vendita. Entro mercoledì si può chiudere. Ultimi dettagli e poi sarà fumata bianca tra Dumfries e l'Inter per il rinnovo fino al 2028 con annesso aumento dell'ingaggio a 4 milioni a stagione.

Infine potrebbe essere una Serie A sempre più grandi firme: manca solo l'ufficialità per l'approdo di Varane al Como (biennale con opzione), il Bologna aspetta una risposta da Hummels (offerto annuale da 2 milioni più bonus); mentre il Genoa è in pressing per De Gea (si ragiona per un accordo biennale).