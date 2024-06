L'"aeroplanino" di Montella fa volare la Turchia

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel giorno del suo 50esimo compleanno l'aeroplanino torna a volare. La Turchia di Vincenzo Montella vince con la Georgia imponendosi per 3-1 in una gara tirata e sofferta, facendo subito un deciso passo avanti verso la qualificazione. A decidere l'incontro una perla del 19enne Arda Güler, che il Real Madrid un anno fa ha pagato 30 milioni (bonus compresi) al Fenerbahce. Alla Georgia, all'esordio assoluto nella competizione, non resta che l'orgoglio di una buona prestazione, condita anche da un pizzico di sfortuna (grave però, sul risultato di 2-1, l'errore di Kochorashvili che, dopo una grande giocata individuale, ha sprecato una clamorosa occasione sparando la palla sulla traversa a due passi dalla porta).

Non particolarmente ispirato il napoletano Kvaratskhelia, che nei minuti finali ha provato a dare la scossa con qualche cavalcata che però non hanno portato frutti. Fra i più attivi proprio lo juventino Yildiz e l'interista Calhanoglu, che oltre a dettare i tempi della manovra ha più volte cercato il gol dalla distanza anche per obbligare la difesa georgiana a rompere la linea quando era lui ad avere palla.

Dopo il gol dell'ex Sassuolo (ora al Fenerbahce) Muldur, al 25, la Turchia ha continuato ad attaccare, trovando anche il 2-0 con Yildiz due minuti dopo: il Var però individua un fuorigioco e il 2-0 viene annullato. Il pareggio della Georgia, con Mikautadze, è quindi improvviso e inaspettato, ma la Turchia è brava a non disunirsi e a ricominciare ad attaccare con serenità. A metà ripresa il 2-1 di Guler. La Georgia colpisce poi prima la traversa con Kochorashvili poi, in pieno recupero, il palo di Davitashvili.

Su contropiede il gol di Akturkoglu, entrato da pochi minuti, che approfitta della decisione di Mamardashvili di lasciare la porta scoperta per andare a saltare su angolo. La Turchia vince quindi 3-1, l'aeroplanino vola. Ma la Georgia non ha affatto sfigurato.