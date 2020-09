Il labiale di Dzeko con l'arbitro che fa infuriare tutti gli juventini

La storia d'amore tra Edin Dzeko e la Juventus, per l'ennesima volta, non si è concretizzata con il bosniaco che resterà a Roma fino al termine della stagione. Il contratto del 34enne andrà in scadenza proprio il 30 giugno del 2021 con l'ex Wolfsburg e Manchester City che potrebbe poi finalmente firmare o per i bianconeri o per l'Inter, due club che in questi ultimi anni hanno sempre fatto la corte dell'attuale capitano della Roma.

La grande delusione

Dzeko è rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti di gioco contro il Verona di Juric, durante la prima giornata di campionato finita poi con il 3-0 a tavolino per i veneti per il caso Diawara, per via della sua imminente cessione proprio alla Juventus. Le complicazioni dell'affare Milik-Roma, però, hanno di fatto bloccato la trattativa per il passaggio del bosniaco alla Juventus che ha poi deciso di virare sul piano C ovvero Alvaro Morata. Dzeko da professionista esemplare qual è sempre stato si è subito rimboccato le maniche e rimesso a disposizione della Roma anche se è innegabile che questa fosse l'ultima grande opportunità della sua carriera per cercare di vincere lo scudetto.

Il labiale incriminato

Dzeko ha giocato da titolare contro quella che avrebbe dovuto essere la sua squadra e ha avuto anche due chance clamorose per colpire. In entrambi i casi però non ha avuto il killer instict che di fatto è costato la vittoria per la sua squadra. Il bosniaco ha però dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, di essere un professionista esemplare e di aver dimenticato del tutto la Juventus che avrebbe dovuto rappresentare il suo presente e futuro ma che in realtà è ormai il passato.

Agli occhi delle telecamere, inoltre, non è sfuggito un labiale tanto semplice quanto eloquente che ha visto protagonisti Dzeko e l'arbitro Di Bello. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante e capitano della Roma, infatti, dopo una punizione non concessa ai giallorossi si è rivolto con veemenza al fischietto della sezione di Brindisi con un netto: "Sempre così con loro, oh...". Queste parole a testimonianza di come Dzeko abbia già dimenticato la Vecchia Signora in favore di quella che è già la sua casa da ormai sei stagioni.

