Quella durissima accusa su Totti: "Diceva che io mangiavo la m..."

Francesco Totti si è visto recapitare un'accusa pesante da parte di un giocatore brasiliano che ha vestito le maglie di Parma e Fiorentina, in due periodi diversi della sua carriera: Alexandre da Silva Mariano detto Amaral. Il 47enne verdeoro ai microfoni di Sport Tv ha rivelato: "Totti mi chiamava negro e mi diceva che io, in favela, mangiavo la m...a. Io capì qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi ha chiesto calma: lui è il capitano, disse, e gli risposi: ma che capitano? Mi sta mancando di rispetto!. Ero così nervoso che avrei voluto picchiare Totti" , questo lo sfogo choc di Amaral.

Una sola volta

Amaral e Totti si sono affrontati da avversari in campo una sola volta e se questo increscioso fatto fosse realmente accaduto sarebbe potuto verificarsi solo in quella fredda serata invernale. Era il 2 febbraio del 2002 con la partita che finì con il risultato di 2-2 con i giallorossi che rimediarano l'iniziale passivo di 2-0 grazie alle reti siglate nel secondo tempo da Emerson e Cassano. Amaral ci è andato giù pesante nei confronti dell'ex capitano e bandiera storica della Roma che nel corso della sua carriera non ha mai avuto problemi da questo punto di vista.

Ora bisognerà solo aspettare la replica, se mai ci sarà, da parte di Francesco Totti ad un'accusa molto grave e pesante nei confronti di un calciatore che ha fatto la storia del calcio italiano e non solo. Sui social la notizia è circolata brevemente con qualcuno che ha preso le parti del Pupone: "Bravo Amaral, ti sei preso 30 secondi di popolarità", altri invece hanno punzecchiato e attaccato l'ex capitano della Roma: "Notizia vecchia di qualche mese fa che la stampa italiana non ha volutamente riportare perché quando ci sono notizie negative su Totti e l'As roma si tende a silenziare tutto. Totti si è dimostrato razzista, come in passato De Rossi".

