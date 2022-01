Le lacrime dell’arbitro: cosa è successo negli spogliatoi dopo Milan-Spezia

Serata da incubo per il Milan di Stefano Pioli e per l'arbitro Marco Serra che si è reso protagonista di un grave errore che ha penalizzato e non poco i rossoneri. Il direttore di gara di Torino ha fischiato un fallo in favore del Diavolo invece di concedere il vantaggio ai padroni di casa dato che la sfera era finita sui piedi di Junior Messias che aveva segnato il gol del 2-1 ma a gioco fermo. Serra avendo subito capito il suo grave errore ha chiesto scusa ai giocatori del Milan e poi a fine gara ha chiesto venia anche alla dirigenza e all'allenatore Pioli.

L'arbitro sotto choc

Serra da quel momento è uscito dalla partita e la sua gestualità al triplice fischio finale ha fatto capire come si sia pentito amaramente di non aver aspettato una frazione di secondo in più e di aver fischiato fallo troppo frettolosamente. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il direttore di gara di Torino nel dopo partita era senza parole, in lacrime, con addirittura qualche giocatore calciatori del Milan a rincuorarlo e tra di loro c'era anche il veterano Zlatan Ibrahimovic. La dirigenza del club rossonero ha accettato di buon grado le scuse dell'arbitro visto che si è inteso fin da subito come fosse un errore commesso in buona fede.

Anche l’Aia, l’associazione italiana arbitri, si è scusata subito dell’errore col Milan. Serra ha concesso la punizione al Milan ma l’errore è stato fischiare subito senza aspettare di vedere dove sarebbe andato a finire il pallone, come da indicazioni dei vertici arbitrali. Il designatore arbitrale Rocchi fermerà di certo per un lungo periodo Serra anche perché il giudizio del suo vice Gervasoni è stato altamente negativo. Il direttore di gara di Torino tornerà sicuramente ad arbitrare ma non prima delle metà di febbraio. Resta un grave, pesantissimo errore che ha condizionato la partita. C'è anche da dire che il Milan avrebbe potuto e dovuto chiudere prima la spinosa sfida contro i ragazzi del nerazzurro Thiago Motta che ha giocato un brutto scherzo ai "cugini" rossoneri.