L'addio social di Mbappé al Psg: "Merci, è stato bello"

Paris, c'est fini. È il titolo di un libro di Jean-Yves Katelan e l'addio di Kylian Mbappé, il Fenomeno saluta la Francia, il Paris Saint Germain, parte per una avventura fantastica, Madrid lo aspetta, il teatro del Bernabeu è pronto all'omaggio ad un altro galactico, ecco il Real, il vero grande calcio, quello della storia, dei trionfi, differente e distante dal petrol football dei padroni qatarioti, illusi da e per sempre. Florentino Perez non pagherà nemmeno un centesimo, ha confezionato un colpo tecnico e finanziario magistrale. Lottin Mbappé ha voluto salutare i suoi tifosi con un lungo messaggio social: «Domenica giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi... Questo club mi ha permesso di crescere come giocatore... anche come uomo... Non pensavo che sarebbe stato così difficile annunciare di dover lasciare il mio Paese... Mi avete conosciuto per le mie qualità, i miei difetti». Au revoir, titola l'Equipe provando la prima nostalgia del suo campione, un altro francese dopo Zidane e Raymond Kopa, entrambi emigrati nella casa Bianca. Il 13 febbraio scorso Mbappé aveva comunicato al presidente padrone Al-Khelaifi l'intenzione di non prolungare il contratto, il Real Madrid aveva incominciato la manovra di atterraggio nella scorsa estate. L'ultima uscita dalla Champions ha offerto l'immagine di un ragazzo malinconico, è andato quasi con imbarazzo a salutare il popolo deluso dei tifosi, per primo ha lasciato il campo, quasi una fuga, un esilio privato. Madrid gli offre non soltanto fantamilioni ma uno scenario finalmente ideale per lui, la Liga, insieme con la Premier, è l'Hollywood del calcio, qui potrà realizzare il sogno della Champions. A 25 anni la sua vita calcistica deve ancora incominciare, il suo agente si chiama Fayza Lamari, è stata campionessa di pallamano ma soprattutto è la madre di Kylian, percepisce regolare salario dal figlio e, insieme, destinano una parte considerevole degli introiti ai ragazzi bisognosi: «Se non sarà ancora così, me ne andrò a godere la vita alle Maldive».

Escludo l'ipotesi, Madrid, dopo Parigi, val bene una messa, di milioni.