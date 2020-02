Ladri a casa di Francesca Dallapè, rubate le medaglie vinte in carriera

Brutta disavventura per Francesca Dallapè, argento olimpico di sincro a Rio 2016 insieme a Tania Cagnotto e otto volto campionessa europea, che ieri sera si è trovata faccia a faccia con i ladri appena rientrata a casa.

Secondo quanto riportato dal sito del TgrRai di Trento, venerdì sera la campionessa era con la figlia Ludovica quando rientrata nella sua casa di Villamontagna, alle porte di Trento, ha incrociato due ladri che poi sono fuggiti dalla finestra, mentre lei inciampava tentando di scappare e procurandosi delle contusioni al ginocchio e alla spalla destra. Nessuna conseguenza per fortuna per la bambina.Tra la refurtiva anche un cofanetto con le medaglie della campionessa (8 medaglie europee, due mondiali e l'argento olimpico) che i malviventi hanno però abbandonato in un cespuglio nei pressi dell’abitazione, dove è stata prontamente recuperata dalla polizia.

"Sono stati attimi bruttissimi -racconta Francesca all'Agi, ancora molto scossa- Verso le ore 20,15 di ieri sono entrata a casa, avevo Ludovica in braccio e quando ho aperto la porta ho visto due persone, due figure nere. Mi sono messa a correre, sono scappata via, ho perso l'equilibrio e sono caduta. Per proteggere la bambina mi sono buttata sul lato destro e ho riportato contusioni a ginocchio e spalla. Ludovica fortunatamente non ha riportato nulla. Adesso è tutto in mano alla Polizia, so che qualche medaglia è stata ritrovata ma non so quali" .

Momenti di vero terrore come ha poi raccontato in un lungo sfogo su Instragram: ''Non vi descrivo il disastro,tutto sotto sopra, mi sono sentita violata nella mia intimità, ma la cosa più brutta è stato scoprire cosa avevano portato via... le medaglie più importanti della mia carriera: 8 ori europei,2 argenti mondiali e la medaglia olimpica..tutte quante!!!!Mi sono sentita portare via tutto..la fatica, anni di lavoro duro, i miei ricordi e momenti di gioia ed emozione. Quelle medaglie non hanno alcun valore economico ma hanno un valore affettivo,morale..le custodivo con gelosia in un cofanetto...''.

La tuffatrice, 33 anni portacolori dell'Esercito, era appunto rincasata dopo la cena presso i genitori che vivono nello stesso stabile. Intanto la squadra mobile della Polizia di Stato di Trento, con il coordinamento della Procura della Repubblica, ha avviato un'indagine.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?