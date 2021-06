Lady "cartello" ricercata in tutta Francia

Anche lei, come Mathieu Van der Poel, aveva da fare una dedica speciale ai suoi adorati nonni. Voleva farlo in mondovisione, per far loro una sorpresa e alla fine, non si può dire che non sia riuscita nell'intento. Ora questa ragazza/signora non bene identificata, la signora in giallo (da non confondere con Angela Lansbury, della famosa serie televisiva, ndr) che sabato si è resa protagonista di un atto scellerato quando folle facendo cadere metà del gruppo, è ricercata in tutta la Francia. Come si diceva? La mamma dei cretini è sempre incinta, ma in questo caso i coinvolti sono una nipote e gli incolpevoli (forse) nonni, i quali a questo punto qualcosa dovrebbero pur dirle. Una nipote cresciutella che l'altro giorno ha pensato bene di fare un saluto ai suoi adorati nonni con tanto di maxi-cartello con scritto «Allez Opi Omi». «Allez», francese, per dire «Forza». «Opi Omi», vezzeggiativo tedesco per «Nonno e Nonna».

Di lei si sa che non è francese né bretone: probabilmente tedesca e che a suo carico ora c'è una denuncia presentata da Aso, come ha confermato il direttore del Tour Christian Prudhomme. Sabato pomeriggio era posizionata a 47 km dal traguardo di Landerneau, quando ad un certo punto ha pensato bene di esporre un cartello sulla carreggiata proprio ad altezza testa dei corridori con tanto di sorriso in favore di telecamere per essere immortalata. Non c'è che dire: c'è riuscita talmente bene che ora è nelle cronache dei giornali di mezzo mondo e sulle sue tracce c'è la Gendarmerie francese che la sta cercando ovunque. Per semplificare il proprio lavoro, ha anche lanciato un appello del tipo: chi sa qualcosa lo dica. Insomma, al suo posto non saremmo poi così tranquilli.

In ogni caso è stata aperta un'inchiesta giudiziaria per "lesioni involontarie e la signora in giallo, adesso, corre il rischio di un anno di reclusione e una multa fino a 15000 euro. Chissà se la signora in giallo nel frattempo si sarà pentita? Chissà se mai deciderà di uscire allo scoperto? Chissà se la prossima volta i nonnini non li andrà a trovare direttamente, senza fare cartelli da mostrare durante una tappa del Tour de France e causare una caduta monstre? Ah saperlo.