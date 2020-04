Lady Dybala: "Ho ancora il coronavirus e non so il perché"

Paulo Dybala e la sua compagna Oriana Sabatini sono risultati positivi al coronavirus lo scorso 21 marzo e oggi a distanza di 13 giorni la sexy modella, cantante e attrice argentina ha voluto informare tutti i suoi follower circa il suo stato di salute: "Vi aggiorno perché in molti me lo state chiedendo. Il 21 marzo io e Dybala abbiamo fatto un test per il coronavirus. Siamo risultati positivi. Tre giorni fa mi hanno rifatto il test ed è risultato negativo e ieri mattina ne ho fatto un altro che è risultato positivo. Quindi ho ancora il coronavirus".

Oriana ha dunqe confermato di essere ancora positiva al covid-19 ed ha provato a darsi una spiegazione: "Non so bene come funziona. Non so neanche perché prima sia risultato negativo e poi positivo. Credo di aver sentito che se contrai il coronavirus e poi ti fanno un test può risultare un falso negativo. Per questo ne fanno un altro: per assicurarsi che sia negativo al 100%. Questo prova quanto poco sappiamo di questo virus".

La 24enne argentina hai comunque voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute e su quello dell'attaccante della Juventus risultato positivo come i compagni di squadra Rugani e Matuidi: "Noi pensavamo di essere stati contagiati per il contatto del mio ragazzo con il suo compagno di squadra risultato positivo. Ma mi sembra strano perché sono già passati i 15 giorni in cui si è malati, quindi non ha senso che continuiamo ad averlo. Comunque noi stiamo molto bene e non abbiamo quasi più sintomi. Ci sentiamo abbastanza bene".

Nei giorni scorsi Dybala aveva raccontato di aver avuto dei sintomi molto forti e di essersi anche preoccupato per quanto stava accadendo al suo corpo: "Appena provavo a camminare sentivo una grande pesantezza, per fortuna sia per me che per la mia fidanzata Oriana le cose sono migliorate. Ora posso muovermi, camminare e provare a fare allenamento. Quando provavo in quei giorni sentivo che dopo cinque minuti non riuscivo a fare niente, mi affaticavo velocemente e mi facevano male i muscoli. Ora sto meglio e anche la mia fidanzata Oriana" . I due proseguono dunque nel loro isolamento per evitare di contagiare altre persone ma fortunatamente né Dybala, né la sua sexy compagna hanno avuto la necessità di essere ricoverati in ospedale, condizione che purtroppo si sta verificando molto di frequente tra la popolazione italiana e mondiale.

