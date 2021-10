La frase che affonda Donnarumma: "Meglio Navas..."

Gianluigi Donnarumma sta vivendo una stagione alquanto "strana" per un portiere della sua fama. Dimenticato dai suoi ex tifosi del Milan che in questi mesi, e anche oggi in vista di Italia-Spagna, gli hanno riservato diverse stoccate al veleno, e riserva di Keylor Navas al Psg. Il 22enne di Castellammare di Stabia ha giocato da titolare contro il Manchester City in Champions League e anche nell'ultima sfida di campionato ma l'italiano è considerato il numero 12 per il tecnico Mauricio Pochettino. L'alternanza sarà un tema caldo in casa Psg per tutta la stagione e questo potrebbe generare un dualismo non sano ai fini della causa.

C'è chi dice no

Jerome Alonzo, ex portiere francese, ha invece suggerito a Pochettino di prendere una decisione non prima di riservare una stoccata al veleno al numero uno italiano. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘football365.fr’: "Non occupa spazio tra i pali per il suo fisico, a differenza di Donnarumma. Ma prende spazio dentro e fuori dal terreno di gioco per il suo carisma. E’ uno dei più grandi portieri al mondo" , questo l'appunto di Alonzo. "Navas giocherebbe in una Nazionale europea e vincerebbe titoli. Vince molti confronti faccia a faccia con gli attaccanti. Non è molto spettacolare ma è bravo nella zona di combattimento" , questo il commento finale di Alonzo in merito al dualismo Donnarumma-Navas.

Milano ostile