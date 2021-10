Arriva il verdetto sull'arbitro Orsato dopo Juve-Roma

La direzione di gara di Daniele Orsato in Juventus-Roma è ancora sotto la lente di ingrandimento dato che il direttore di gara di Schio ha preferito assegnare il rigore e non il vantaggio, con tanto di gol, ai giallorossi. Il contatto Szczesny-Mkhitaryan era netto ma Orsato non ha aspettato la fine dell'azione con la sfera che è poi finita sui piedi di Tammy Abraham che ha segnato a porta sguarnita. Per sfortuna di Orsato, però, Veretout si è fatto parare il calcio di rigore e questo ha ovviamente scatenato le polemiche visto che la partita è finita proprio 1-0 in favore dei bianconeri.

Errore non errore

Secondo l'AIA (associazione italiana arbitri), però, l'errore di Orsato è stato definito in realtà un non errore. Il direttore di gara ha preso una decisione repentina e corretta con l'assegnazione del calcio di rigore per il netto contatto Szczesny-Mkhitaryan ma se avesse aspettato una frazione di secondo in più la rete di Abraham sarebbe potuta essere convalidata. L’AIA, pur ammettendo che i giallorossi sono usciti penalizzati dalla decisione di Orsato, ha deciso però di non bocciare Orsato. Sicuramente l'esperto direttore di gara avrebbe dovuto attendere qualche istante di più prima di fischiare, essere meno precipitoso e leggere meglio la dinamica dell'azione ma la sua prestazione non è stata definita negativa dai vertici arbitrali e per questa ragione non sarà fermato.