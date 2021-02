L'algoritmo sulla Serie A è sicuro: ecco chi vincerà il campionato

L'Inter di Antonio Conte si è presa la vetta della classifica ai danni del Milan di Stefano Pioli. La classifica di Serie A dopo 22 giornate è più equilibrata che mai con sette squadre racchiuse in 10 punti. Dai nerazzurri di Milano primi in solitaria a quota 50 punti fino ad arrivare ad Atalanta, Napoli e Lazio ferme a quota 40 tutto può ancora succedere in campionato. Al secondo posto il Diavolo che dopo la bruciante e pesante sconfitta subita contro lo Spezia si sono visti detronizzare dai cugini.

Terzo posto per la Roma a quota 43, 42 punti per la Juventus che ha una partita da recuperare, quella contro il Napoli di Gennaro Gattuso non disputata ad ottobre. Mancano ancora 16 giornate per stabilire chi vincerà lo scudetto, chi giocherà la Champions League nella prossima stagione e chi si dovrà invece accontentare dell'Europa League. Il derby di domenica dirà tanto sulle ambizioni scudetto delle due milanesi: una vittoria rossonera riaprirebbe tutto il discorso, un pareggio lascerebbe più o meno tutto inalterato mentre una vittoria nerazzurra potrebbe dare una mazzata psicologica alla squdra di Pioli che ha guidato la classifica per 21 giornate.

Cosa dicono le statistiche

Le statistiche sono dalla parte dell'Inter e a dirlo il Cies (Centro internazionale di studi di sport). Secondo questo particolare algoritmo che si basa su una serie di parametri come i tiri in porta, quelli tentati o subiti, il possesso palla, i passaggi effettuati e quelli effettuati dagli avversari nelle varie zone del campo, ha sancito che saranno i nerazzurri di Antonio Conte a laurearsi campioni d'Italia con 81 punti.

Al secondo posto il Milan che chiuderebbe il campionato a quota 79 punti, a due sole lunghezze dai cugini, terzo posto per la Juventus a quota 78, quarto posto per il Napoli di Gattuso a quota 76 punti. Quinto e sesto posto rispettivamente per Roma e Atalanta, settimo posto e preliminari di Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi. Secondo l'algoritmo a retrocedere sarebbero Crotone, Parma e Cagliari mentre a salire in Serie A sarebbero Monza ed Empoli con la terza piazza da decidere attraverso i playoff e non calcolabile oggi dall'algoritmo.

Cosa succederà all'estero

Sempre secondo il Cies in Inghilterra vincerebbe il titolo il Manchester City di Pep Guardiola che sta dominando la Premier League, secondi i cugini del Manchester United, terzo posto per il Liverpool di Jurgen Klopp, quarto il Chelsea di Thomas Tuchel. In Spagna a vincere non saranno né il Real di Zinedine Zidane né il Barcellona ma l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone davanti ai blaugranta con Real e Siviglia terzo e quarto. In Bundesliga nulla di nuovo con il Bayern campione mentre in Francia ci sarebbe il "ribaltone" con il Lione campione ai danni del Psg di Neymar-Mbappé e Icardi.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?