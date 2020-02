Lapo Elkann punge Amadeus: "Normale che l'Inter sia dietro alla Juve"

Durante la terza serata del Festival di Sanremo Georgina Rodriguez è stata ospite del padrone di casa Amadeus ed ha incantato il teatro dell'Ariston con la sua presenza. In molti, alla vigilia, si sono chiesti se ci sarebbe stato anche il suo fidanzato, il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo che puntualmente ha preso posto in prima fila: completo blu, camicia bianca e cravatta. L'indizio social di Georgina aveva fatto intendere che il fuoriclasse di Funchal sarebbe stato presente ed effettivamente così è stato.

Amadeus, noto tifoso dell'Inter, ha accolto la sexy modella spagnola con una casacca double-face: maglietta della Juventus davanti, dell'Inter con la numero 9 di Romelu Lukaku dietro un po' per prendere in giro sia Georgina che soprattutto il fenomeno della Juventus che ha assistito alla gag divertito. CR7 ha poi consegnato al conduttore del Festival una maglia bianconera tra fiumi di risate e strette di mano.

Lapo punge Amadeus

Questo simpatico siparietto ha scatenato Lapo Elkann che sul suo profilo Twitter ha punto Amadeus postando la foto con la particolare maglia Juventus-Inter e con una didascalia al vetriolo: "Caro Amadeus è normale che davanti ci sia la Juventus e che l'Inter sia dietro".

Caro Amadeus è normale che DAVANTI ci sia la Juve e che l’Inter sia dietro #Sanremo2020 #festivalsanremo2020 pic.twitter.com/hTWEsMDkVp — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 6, 2020

Il post al veleno ha scatenato i tanti follower di Lapo e tra di loro anche il solitamente sempre pacato Claudio Marchisio che ha commentato: "Severo ma giusto!!!!!!". I tifosi dell'Inter si sono schierati dalla parte di Amadeus, mentre quelli della Juventus hanno incensato Lapo: "Amadeus l'ha alzata e lei l'ha schiacciata, complimenti", oppure "Lapo, lo hai proprio umiliato, ma come fai?" "Lapo sei il numero uno", e anche "Mamma mia, siete pesanti, sta facendo una battuta.. Rispondete sempre con delle frasi denigratorie e onestamente Lapo non se lo merita. Basta, fatevi una risata ogni tanto".

C'è chi ha però replicato ad Elkann dando vita in anticipo al derby d'Italia che si giocherà il 1 marzo all'Allianz Stadium: "Caro Lapo, è normale che la maglia della juve sia a strisce bianche e nere, perché è come quella dei detenuti, vista la vostra attitudine a delinquere" e anche "Ma Lapo de che...i congiuntivi sono tutti giusti, chissà chi l’ha scritta sta cosa...".

