Dopo l'Aprilia ecco cinque Ducati davanti

Dopo la straordinaria pole position del Ferrarista Charles Leclerc sul circuito cittadino di Melbourne in Australia, è festa della Rossa anche ad Austin. Ducati, la Ferrari su due ruote, si impone nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti conquistando la pole position, la prima fila e piazzando ben 5 moto nelle prime sei caselle. «Sapevo di essere veloce su questa pista, ma non mi aspettavo la pole. Non sono riuscito a trovare il giusto feeling con la soft, ma sono riuscito comunque a fare un giro record. Non mi sento favorito per vincere, darò tutto in gara», ha dichiarato Jorge Martín con la Ducati del team Pramac. Dietro lo spagnolo gli ufficiali Miller e Bagnaia. Seguono Zarco e Bastianini. Solo sesto il campione in carica Quartararo su Yamaha. «Sono molto contento», ha commentato un ritrovato Pecco Bagnaia, partito come grande favorito e finora deludente, «non è stato un periodo facile. In queste prime gare ho faticato moltissimo nel time attack. Finalmente ieri sono riuscito a fare la strategia che mi piace, cioè entrare in pista e fare il tempo da solo, così dà soddisfazione».

Nonostante la caduta, ha reagito bene anche Enea Bastianini, la grande rivelazione di questo inizio campionato. «Sono scivolato nel primo giro lanciato e questo ha condizionato la mia qualifica», ha dichiarato il pilota del team Gresini, vincitore in Qatar. «Sono contento di come ho salvato il turno. Sono riuscito a ripartire con la stessa grinta e aggressività».

E se la Casa di Borgo Panigale firma un risultato straordinario e unico nella sua storia in MotoGP, mettendosi in una condizione ideale per provare a cercare il primo successo ad Austin, soffrono le due Aprilia di Espargaro (vincitore in Argentina) e Viñales, eliminate in Q1. I primi: 1. Martin (Spa) Ducati Pramac in 2'02''039; 2. Miller (Aus) Ducati a 00''003; 3. Bagnaia (Ita) Ducati a 00''128; 4. Zarco (Fra) Ducati; 5. Bastianini (Ita) Ducati; 6. Quartararo (Fra) Yamaha; 9. Marquez (Spa) Honda. Tv: Moto2 18.20, MotoGp 20, Moto3 21.30 (Diretta Sky sport e TV8)