L'Atalanta "passeggia" sul sintetico. Solo vittorie nei viaggi in Europa

La Dea fa bingo in Svizzera. Serata tutta in discesa per i nerazzurri al Wankdorf di Berna, dove non potevano certamente essere degli Young Boys a creare problemi a una delle squadre più in forma del nostro campionato. L'Atalanta rimpingua così l'importantissima differenza reti con un rotondo 6-1: nemmeno lo spauracchio del terreno sintetico può frenare le ambizioni dei bergamaschi, tanto che bastano 9 minuti per sbloccare la partita con Retegui, che trova finalmente il primo gol in Champions (e poi arrotonderà anche il bottino personale). Ma Gasp - che in Italia ha rimediato due turni di squalifica per gli insulti al quarto uomo durante la gara con il Parma - ringrazia soprattutto Charles De Ketelaere che sfodera il vestito della festa nella notte europea, ispira quasi tutti i gol con cui la Dea chiude il discorso già nel primo tempo (4-1) e segna anche una doppietta personale (con la complicità imbarazzante del portiere svizzero sul 1° gol) che lo rende protagonista assoluto del trionfo bergamasco.

Una partita senza storia, insomma, che resta in equilibrio solo per mezz'ora, anche perché l'Atalanta, dopo il lampo iniziale di Retegui, si addormenta due minuti più tardi su un corner bernese girato di testa in gol dal congolese Ganvoula, ignorato da Hien. È un pizzicotto che sveglia i nerazzurri, convinti evidentemente di avere la partita già in mano, e che invece devono attendere fino al 29' prima di decollare definitivamente. Gli svizzeri reggono fin che possono, poi appunto sale in cattedra CDK e la sinfonia bergamasca vive le sue note più acute: lo stesso belga, come detto, riporta in vantaggio l'Atalanta, poi dopo altri due minuti una discesa imperiosa di Kolasinac, con assist impeccabile di De Ketelaere, si conclude con un gol dello stesso bosniaco.

Retegui fa poker anticipando il frastornato Lauper, nella ripresa CDK firma il pokerissimo con Samardzic che al 90' segna il sesto gol. Sul campo dove l'Inter aveva sofferto fino ai minuti di recupero, la Dea dilaga senza pietà. E anche gli Young Boys s'inchinano ai Gasp Boys.