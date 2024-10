L'Atalanta riprende la sua corsa trascinata dal solito Lookman

Ascolta ora 00:00 00:00

La musichetta della Champions League risveglia la Dea, che torna alla vittoria dopo oltre due settimane di astinenza e si regala un'altra serata europea da ricordare. Prestazione scintillante da parte della truppa di Gian Piero Gasperini, che sbanca 3-0 la Veltins-Arena di Gelsenkirchen al termine di una gara dominata in un lungo e in largo contro lo Shakhtar. Il tecnico di Grugliasco a sorpresa lascia fuori ancora dall'undici titolare Retegui e punta su Samardzic titolare a sostegno del duo Lookman-De Ketelaere.

I bergamaschi partono subito forte e all'undicesimo sfiorano il vantaggio: sinistro di Lookman che termina a lato. È il preludio al vantaggio atalantino, che arriva nove minuti più tardi grazie alla zampata di Djimsiti che sfrutta nel migliore dei modi il cross dalla sinistra del nigeriano. Primo gol in Champions per il centrale albanese. Neanche il tempo di festeggiare e l'Atalanta sfiora due volte il raddoppio prima con un assolo di Samardzic e poi con una volee di Lookman che si stampa sulla traversa. L'attaccante vede premiati i suoi sforzi al minuto 44, quando deposita in rete il traversone dalla sinistra di Kolasinac. Un dominio totale che sfocia nel tris calato in avvio di ripresa dal colpo di testa di Bellanova ben imbeccato dal cross dalla sinistra di Zappacosta. Curiosità: tutti i marcatori del 3-0 nerazzurro hanno festeggiato ieri la prima volta a segno nella competizione europeo più importante.

L'unica nota negativa a una serata praticamente perfetta è stata l'uscita anzitempo dal rettangolo verde di Kossounou per un problemino muscolare al bicipite femorale che potrebbe costringerlo a saltare la gara di sabato al Gewiss Stadium contro il Genoa.