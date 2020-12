L'Atalanta ritrova Ilicic e schianta la Roma in mezz'ora

Morto un Papu se ne fa un altro, verrebbe da dire. Nella prima gara del dopo Gomez la Dea ritrova le magie di Ilicic e schianta 4-1 in rimonta la Roma, riaffacciandosi nei quartieri alti della classifica. Un successo pesante quello dei nerazzurri, arrivato all'indomani della rottura con l'argentino. Può sembrare paradossale, ma pure senza il suo miglior giocatore (non convocato) la squadra bergamasca continua ad incantare. E soprattutto a vincere.

Sei punti in 2 gare con Gomez out (in panca 90' anche con la Fiorentina). Malinovski, infatti, ha retto il confronto con l'argentino prima dell'Ilicic-show, tornato a brillare come prima del lockdown con un gol e 2 assist. La Roma parte bene e dopo soli 180 secondi va in vantaggio con Dzeko su imbeccata di Mkhitaryan. Col passare dei minuti la Dea si scuote dal torpore, scacciando il fantasma del suo numero 10 che aleggiava al Gewiss Stadium.

Sarà stata la tenuta grigio metallizzata stile Mercedes ma i nerazzurri nel secondo tempo sfrecciano a doppia velocità e ribaltano totalmente la sfida. Merito delle intuizioni di Gasp che inserisce Ilicic e dà la svolta. Impatto devastante quello dello sloveno che trascina i nerazzurri al poker di gol in 45 minuti. L'1-1 lo firma Zapata, che dopo 54 giorni di astinenza ritrova il sapore del gol con una saetta che fulmina Mirante. Neanche il tempo di esultare e la Dea completa il sorpasso con l'inserimento vincente di Gosens. Gasperini getta nella mischia anche Muriel e proprio il colombiano cala il tris. Tredicesimo sigillo partendo dalla panchina per il 9 atalantino. E infine ci pensa Ilicic con un colpo da biliardo dei suoi a completare il trionfo dei bergamaschi.

Una quaterna che esorcizza lo spettro di Gomez, snobbato da Gasp nel post partita: «Se si arrabbia un allenatore succede qualcosa, se si arrabbia un presidente è più difficile. La questione Gomez deve aggiustarla la società, io non c'entro più. Non convocato? Era già successo a Udine, non è la prima volta». Il tecnico di Grugliasco ha preferito coccolarsi Ilicic e Muriel. Questa Atalanta baila anche senza il Papu.