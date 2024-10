L'Atalanta scalda i tiri mancini per la svolta. Samardzic e Zaniolo per ripagare la fiducia

Ascolta ora 00:00 00:00

La Dea si aggrappa a due fantasisti mancini per iniziare a volare. Gian Piero Gasperini (nella foto), infatti, appare intenzionato a lanciare titolare stasera alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen Lazar Samardzic, il cui ingresso in campo sabato al Dall'Ara ha evitato ai nerazzurri di collezionare la quarta sconfitta in campionato. Una prodezza dalla distanza per griffare l'1-1 finale e regalare un punto ai bergamaschi. Proprio il classe 2002 sta iniziando a prendersi uno spazio importante e si candida a essere l'erede di Teun Koopmeiners. La sfida di oggi contro lo Shakhtar in Champions League può rappresentare la grande occasioni per prendersi l'Atalanta. D'altronde sul talento del fantasista serbo nessuno ha mai dubitato, nonostante le bizze di mercato. Come dimenticare nell'estate 2023 il no all'Inter dopo le visite mediche già sostenute a causa del mancato accordo tra i dirigenti nerazzurri e papà Mladen sulle commissioni. Quattro mesi più tardi il bis (senza la querelle mediatica): in quel caso fu il Napoli a ricevere il due di picche. La famiglia Percassi, invece, è riuscita a fare centro, convincendo il numero 24 a sbarcare alla corte di Gasp che l'ha voluto fortemente insieme a Brescianini (infortunato per almeno 20 giorni) per sostituire il partente Koop volato alla Juve.

Samardzic ma non solo: c'è una altro gioiello mancino che scalpita e chiede spazio. Quel Nicolò Zaniolo il cui ingresso a Bologna ha contribuito ad acciuffare il pareggio. Segnali di rinascita per il Golden Boy italiano che può ancora diventare un top player. In fondo a 25 anni non è troppo tardi per riuscirci dopo i tanti alti e bassi delle ultime stagioni. Chi meglio di Gasperini per plasmare il suo talento, trasformando un elemento dotato di grandi colpi ma incostante in un trascinatore. A Bergamo ci credono. Per questo a luglio hanno fatto di tutto per accaparrarselo e battere la concorrenza di Fiorentina e Villarreal.

Adesso è arrivato il momento per Zaniolo di ripagare la fiducia. Idem Samardzic chiamato alla definitiva consacrazione. Dai loro tiri mancini parte la rincorsa verso la seconda fase di Champions e la risalita in Serie A.