L'Atalanta vince 2-1 in rimonta contro la Fiorentina: nerazzurri quarti

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini vince in rimonta contro la Fiorentina di Beppe Iachini e si prende una bella rivincita dopo la bruciante eliminazione subita agli ottavi di finale di Coppa Italia. I gol della vittoria nerazzurra portano la firma di Duvan Zapata e Malinovskiy che nella ripresa hanno rimontato l'iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato da Federico Chiesa. La sfida è stata equilibrata con la Dea che ha fatto valere il maggior tasso tecnico e le sue individualità. Con questo successo l'Atalanta vola a quota 42 punti, al quarto posto in solitaria a più tre sulla Roma di Fonseca ora quinta e si mette in una posizione di forza per la lotta alla Champions League dove ci sono anche Napoli e Milan vogliose di rientrare in corsa. La Fiorentina resta invece ferma a quota 25 punti e perde la ghiotta occasione per poter accorciare in zona Europa.

La cronaca

Dopo dieci minuti di equilibrio il primo tiro della partita è di Ilicic che spara fuori di sinistro all'11. Al 13' Dragowski salva tutto su Ilicic prima e su Castagne in un secondo momento. Al 19' Pasalic si divora il vantaggio e al 26' è invece Cutrone a farsi ipnotizzare da Gollini su assist al bacio di Chiesa che al 32' porta in vantaggio la viola con un bel tiro da 20 metri che sorprende Gollini. Nel finale di frazione Igor salva tutto su Pasalic e si va al riposo sull'1-0 in favore dei padroni di casa.

Nella ripresa passano solo 4 minuti e Zapata trova il gol del pareggio segnando dopo la respinta di Dragowski sul tiro di Gomez. Pulgar e Vlahovic sfiorano due volte il gol tra il 55' e il 64' mentre al 72' l'Atalanta completa la rimonta con un bel mancino di Malinovskiy che beffa l'incerto Dragowski. Nel finale la Fiorentina si sbilancia ma sono più i nerazzurri ad andare vicini al vantaggio con Zapata, Gomez e Ilicic mentre al 93' Chiesa spara in porta ma è impreciso e la palla sorvola la traversa. Finisce 1-2 per l'Atalanta al Franchi.

Il tabellino

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi (85' Badelj), Pulgar (79' Sottil), Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone (46' Vlahovic)

Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic (64' Malinovskiy), Freuler, Gosens; Gomez (90' Temeze); Ilicic, Zapata

Reti: 32' Chiesa (F), 49' Zapata (A), 72' Malinovskiy (A)

