L'Atalanta vince 4-1 contro il Sassuolo nel nome delle vittime del Covid-19

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini riparte alla grande in campionato e lo fa vincendo con un netto 4-1 al Gewiss Stadium onorando così la memoria delle tante vittime bergamasche del coronavirus. Prima dell'inizio del match toccante minuto di silenzio dove sono risuonate le note dell'inno alla città di Bergamo "Rinascerò, rinascerai", incisa dal cantautore di casa Roby Facchinetti. Il commovente e significativo minuto di silenzio ha caricato ulteriormente la squadra di Gasperini che in campo non ha lasciato nemmeno le briciole al Sassuolo di Roberto De Zerbi che è uscito con le ossa rotte dal Gewiss frutto quattro reti siglate dal difensore Djmisiti, dall'attaccante colombiano Duvan Zapata, autore di una doppietta, e dall'autorete di Bourabia che si è poi riscattato segnando la rete del 4-1 su punzione. Con questo successo l'Atalanta stacca ulteriormente la Roma di Fonseca e consolida il quarto posto portandosi a quota 51 punti a meno tre dall'Inter di Conte che dovrà però recuperare il suo match della 25esima giornata proprio questa sera alle 21:45 contro la Sampdoria di Ranieri.

Il toccante inno per Bergamo prima del match

Al Gewiss Stadium un minuto di raccoglimento per ricordare tutte le vittime del Covid-19.

Dedicato a Bergamo ed a tutti i bergamaschi, a chi non c’è più e a chi sta lottando contro questo nemico invisibile.



Rinascerò, Rinascerai...#BergAMO #molamia #GoAtalantaGo pic.twitter.com/wPJoUsJqNe — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 21, 2020

La cronaca della partita

Il Sassuolo parte bene e al 4' sfiora il vantaggio ma l'Atalanta tiene botta e sale di condizione. Zapata al 12' ci prova con una girata di testa che non inquadra la porta e quattro minuti dopo ecco il vantaggio della Dea con Djmisiti che la insacca su assist di Caldara con un tap-in da bomber. Al 20' l'Atalanta trova il 2-0 con Gomez ma l'arbitro annulla per fallo di mano del Papu. Al 30' sigla il 2-0 con Zapata che corregge di testa in rete la sponda aerea di Gosens. Padroni di casa in pieno controllo del match: Zapata al 35' centra la traversa e un minuto dopo i nerazzurri calano il tris con l'autorete di Bourabia che beffa Consigli sul cross di Pasalic.

Nella ripresa Defrel si divora il gol della bandiera, al 50', calciando alto da ottima posizione. Minuto 56' miracolo di Gollini sul tentativo ancora di Defrel: il portiere nerazzurro dice no. Al 65' è ancora Zapata ad arrotondare il punteggio in favore dei padroni di casa svettando di testa su assist di Gomez. Gasperini viene espulso al 72' per proteste e all'80' Consigli evita un passivo ben più pesante sul tentativo del neo entrato Muriel. In pieno recupero Bourabia segna su punizione la rete del definitivo 4-1.

Il tabellino

Atalanta: Gollini; Caldara, Djimsiti (87' Toli), Palomino; Hateboer, Freuler (69' Malinovsky), De Roon, Gosens (69' Castagne); Gomez, Pasalic; Zapata (68' Muriel)

Sassuolo: Consigli; Toljan (46' Muldur), Peluso, Marlon (69' Magnani), Kyriakopoulos; Locatelli (76' Obiang), Bourabia; Berardi (60' Djuricic), Defrel, Boga (60' Haraslin); Caputo

Reti: 16' Djimsiti (A), 30' e 65' Zapata (A), 36' aut Bourabia (A), 92' Bourabia (S)

La classifica di Serie A

Juventus 63, Lazio 62, Inter 54, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 39, Verona 38, Parma e Milan 36, Bologna 34, Sassuolo e Cagliari 32, Fiorentina 30, Udinese e Torino 28, Sampdoria 26, Genoa e Lecce 25, Spal 18, Brescia 16.

