La rissa, il gesto: cosa è successo davvero tra Theo e Lautaro

Il derby Inter-Milan appena andato in archivio è stato intenso, ricco di emozioni ma soprattutto elettrico. La tensione tra i 22 in campo è stato palpabile fin dall'inizio e durante la sfida non sono mancati gli scontri fisici e verbali. Anche a fine gara alcuni giocatori hanno continuato ad insultarsi e questo è il caso di Theo Hernandez e Lautaro Martinez. Il terzino francese del Milan, espulso nel finale di partita per un intervento da dietro su Dumfries, una volta uscito dal campo si è indirizzato molto lentamente nel tunnel che porta agli spogliatoi ed è stato sommerso di insulti dai tifosi nerazzurri. Theo Hernandez ha risposto alle provocazioni in segno di sfida ma questo gesto non è piaciuto a tanti giocatori dell'Inter tra cui Lautaro Martinez che si è scagliato contro l'avversario.

L'infondata accusa al Toro

Come detto Lautaro Martinez non ha gradito la provocazione dell'ex Real Madrid e con uno scatto si è avvicinato alla balaustra e ha iniziato a inveire nei confronti di Theo. Sui social, però, è iniziata a circolare la notizia di un presunto sputo dell'argentino ai danni del francese ma le immagini sembrano scagionare assolutamente il 24enne di Bahia Blanca. Le telecamere di Dazn presenti a bordo campo hanno mostrato quanto accaduto ma non ci sono gli estremi per affermare che ci sia stato uno sputo. Il terzino del Milan, infatti, una volta finita la partita è tornato in campo per festeggiare con i suoi compagni e non ha mostrato alcun segno di insofferenza nei confronti del Toro (sembra dunque difficile ipotizzare come ci sia stato uno sputo).

Presunto sputo di #Lautaro Martinez a @TheoHernandez .

Se venisse confermato sarebbe un gesto da condannare gravemente.

Spero vengano fatte le giuste indagini sul caso.

Bisognerà però vedere cos'avrà scritto sul referto l'arbitro Marco Guida e dai suoi assistenti e fondamentale saranno anche le eventuali segnalazioni provenienti dagli ispettori della procura Figc presenti a bordo campo. Domani il giudice sportivo si pronuncerà su qunto avvenuto nella 24esima giornata di campionato e si saprà se Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro, se venisse confermato il presunto sputo, per la sfida contro il Napoli ma non solo.