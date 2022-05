Lautaro prende il palo su rigore e poi segna: ecco perché la rete è da convalidare

Piccolo giallo sul gol del 2-0 dell'Inter sull'Udinese, trasformato da Lautaro Martinez. Prima il gol viene annullato, pochi secondi dopo viene convalidato. L'episodio chiave avviene al minuto 39. Tre minuti prima Pablo Mari stende in area Dzeko, l’arbitro Chiffi lascia correre, ma viene chiamato al Var e fa dietrofront.

Sul dischetto si presenta Lautaro Martinez: l'argentino calcia sul palo, ribattuta di testa e gol. Ma il direttore di gara prima fischia e sembra indeciso (evidentemente, non deve essersi accorto subito del tocco del portiere Silvestri dopo la carambola sul palo della sfera), poi dopo una breve riflessione convalida il 2-0 della squadra di Simone Inzaghi. A ingannare Chiffi è stato il palo colpito dal numero 10 nerazzurro.

Il motivo? Il calciatore che ha effettuato il tiro non può impattare di nuovo il pallone prima sia stato toccato da un altro calciatore. La rete però è valida grazie al suggerimento che arriva dalla sala Var: dopo la deviazione del palo, c'è stato il tocco con la mano destra del numero uno dell'Udinese. Un tocco che ‘sana' l'azione e permette all'argentino di siglare il raddoppio. Senza questo dettaglio, in base al regolamento, l'arbitro avrebbe dovuto annullare la rete e assegnare un calcio di punizione indiretta.

Cosa dice il regolamento

L'episodio in questione è contemplato dalla norma numero 14 che prende in esame proprio l'esecuzione dei calci di rigore. Se, dopo l’esecuzione del calcio di rigore:

– chi lo ha eseguito tocca il pallone di nuovo prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore: sarà assegnato un calcio di punizione indiretto (o diretto, in caso di fallo di mano);

– il pallone viene toccato da un corpo estraneo mentre si muove in avanti: il calcio di rigore dovrà essere ripetuto tranne che il pallone non stia entrando in porta e l’interferenza non impedisca al portiere o ad un difendente di giocarlo, nel qual caso la rete sarà convalidata se il pallone entra in porta (anche se c’è contatto con il pallone), a meno che l’interferenza non sia stata causata dalla squadra attaccante;

– il pallone rimbalza sul terreno di gioco, dopo essere stato respinto dal portiere o dai pali o dalla traversa e viene poi toccato da un corpo estraneo: l’arbitro interrompe il gioco; il gioco verrà ripreso con una rimessa dell’arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento del contatto.

