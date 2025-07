Lavori in corso nel cantiere Inter con gli "operai" Calha e Lookman

Il dubbio più grande lo scioglie Gordon Stipic (forse). Il procuratore di Calhanoglu dice infatti alla televisione turca che "Hakan giocherà con l'Inter anche nella prossima stagione". Niente Fenerbahce, quindi, dopo che già niente Galatasaray. Oggi il play sbarca a Milano, lo aspetta il primo giorno di scuola, insieme con gli altri compagni che hanno chiuso in anticipo per cause fisiche il Mondiale per club. Il resto della classe arriverà sabato ad Appiano e vedremo che effetto farà a Calha ritrovarsi a fianco di Lautaro, dopo la polemica intercontinentale, resa ufficiale da Marotta.

Erano stracci bagnati, serviranno molta pazienza e bravura perché non lascino tracce. Qui il dubbio è questo: ce la farà Chivu a ricucire lo strappo? Il tecnico comincia a lavorare su una squadra tutta sua, avere o non avere Calhanoglu cambia molto. Già oggi Marotta conta di parlare col turco: dentro o fuori, purché presto e, se fuori, alle condizioni dell'Inter (20 milioni). Potrebbe non essere semplice.

Si parte fra un mese, anche se l'Inter chiuderà la prima giornata lunedì 25 agosto, ospitando il Torino a San Siro. Un mese per capirne di più della nuova Inter, che oggi somiglia tanto a quella vecchia, almeno nei titolari. Un mese per mutuare un nuovo sistema di gioco.

Molto potrebbe fare Lookman, che non è un dubbio perché è certo che a volerlo sia proprio Chivu. E chi non lo vorrebbe?

Inter e Atalanta si sono parlate senza ancora trovare l'accordo. Il dubbio semmai è dove l'Inter prenderebbe i 50 milioni che vuole l'Atalanta (ma anche i 40 che le sta offrendo), perché il budget di Oaktree è già stato messo su Sucic, Luis Enrique e Bonny, un possibile titolare e due riserve in una squadra che improvvisamente abbonda di attaccanti (c'è sempre Taremi, non proprio semplice da piazzare per quel contratto da 3 milioni netti che l'Inter gli ha fatto l'anno scorso) e dove Pio Esposito rischia di mettersi in coda per giocare.

Perché va bene rimediare ai difetti dell'ultima stagione, ma a Chivu serve anche un difensore, visto che al momento Acerbi, 38 anni a febbraio, è ancora saldo titolare.

Piace tanto Leoni, che altrettanto costa e sul quale c'è la concorrenza di mezza serie A. Minimo sono altri 30 milioni, da pagare oggi o impegnarsi a farlo per domani.

Il mercato è ancora lungo: 40 giorni per comprare, ma altrettanti per vendere. Guai escludere sorprese.